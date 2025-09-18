Neu bei Netflix: Sci-Fi-Serie der Haus des Geldes-Macher über Weltuntergang im Luxus-Bunker

Nach dem Erfolg von Haus des Geldes veröffentlichen die Verantwortlichen heute eine neue Sci-Fi-Serie, die bei genauem Hinsehen viele Themen mit ihrem ersten Netflix-Hit gemeinsam hat.

Mit allen acht Folgen startet am heutigen 19. September 2025 bei Netflix der neue Science-Fiction-Thriller Der Milliardärsbunker. Erschaffen wurde er vom Haus des Geldes-Schöpfer Álex Pina sowie Esther Martínez Lobato, die mit ihm als Showrunnerin für das Berlin-Spin-off sowie die Netflix-Serie Sky Rojo verantwortlich zeichnete.

Sci-Fi-Start Der Milliardärsbunker bei Netflix: Auf Haus des Geldes folgt der Weltuntergang

Der Dritte Weltkrieg steht kurz vor dem Ausbruch und die superreiche Elite hat vorgesorgt: Der Milliardärsbunker namens Kimera Underground Park soll sie tief unter der Erde vor dem Zusammenbruch der bekannten Welt schützen, während Bildschirme das Chaos von draußen übertragen. Trotz Luxusbunker-Ambiente mit Spa und Restaurants sind die privilegierten Menschen von da an allerdings unterirdisch, voraussichtlich für die nächsten zehn Jahre, eingesperrt. Und als ein alter Konflikt zwischen zwei Familien neu entbrennt, gibt es keine Möglichkeit, davor davonzulaufen.

Schaut hier den Trailer zu Der Milliardärsbunker

Der Milliardärsbunker - S01 Trailer (Deutsch) HD

Mit dem Eintauchen ins Sci-Fi-Genre beschreitet das Haus des Geldes-Team bei Netflix neue Wege. Trotzdem bringt Der Milliardärsbunker bei genauem Hinsehen noch viele Parallelen mit, die das Publikum aus der ersten spanischen Erfolgsserie bei Netflix wiedererkennen dürfte:

Erneut wird eine Gruppe Menschen eingesperrt (diesmal in einem Bunker statt einer Bank).

(diesmal in einem Bunker statt einer Bank). Wieder tragen die Figuren Uniformen (jetzt blaue statt rote).

(jetzt blaue statt rote). Abermals steht die Macht des Geldes im Zentrum (das die Protagonisten diesmal schon besitzen, statt per Raubüberfall zu beschaffen).

im Zentrum (das die Protagonisten diesmal schon besitzen, statt per Raubüberfall zu beschaffen). Und wie der Netflix-Trailer zeigt, ist auch die neue Serie geprägt von der Leidenschaft heißblütiger spanischer Gemüter.

heißblütiger spanischer Gemüter. Sogar das Poster nach oben in die Kamera schauender Charaktere erinnert an die letzten Plakate von Haus des Geldes.

Wie Der Milliardärsbunker beim Netflix-Publikum ankommt, wird das Wochenende zeigen. In seinem Gefängnis-Szenario schlägt der spanische Sci-Fi-Thriller in eine ähnliche Kerbe wie die Netflix-Filme Der Schacht oder Oxygen.

