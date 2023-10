Neu bei Netflix: Sci-Fi-Serie über Zeitreise-Mord wird zur neuen Rätsel-Obsession, die sich nicht nur für Dark-Fans lohnt

Bei Netflix startet mit Bodies eine Krimiserie mit besonderem Science-Fiction-Twist und einem 150 Jahre umspannenden Mordfall. Lest hier, ob sich das Mystery-Rätsel lohnt.

Eine der aufregendsten Comic-Verfilmungen des Jahres ist auf Netflix gestartet. Bodies basiert auf einer Graphic Novel aus dem Hause DC und wurde aufgrund der Krimi-Erzählung über mehrere Zeitebenen hinweg schon im Vorfeld als idealer Dark-Ersatz gehandelt.

Die 8 Folgen lange Miniserie streamt seit dem 19. Oktober bei Netflix. Ob die Mystery-Serie hält, was sie verspricht, und ob sie mit dem meisterhaften Zeitschleifen-Enigma Dark mithalten kann, verrate ich euch in diesem kurzen Ersteindruck zu Bodies.

Mordserie mit Sci-Fi-Twist: Darum geht's in Bodies

In der Gegenwart des Jahres 2023 verfolgt die Polizistin Shahara Hasan (Amaka Okafor) im Chaos einer rassistisch motivierten Demonstration im Londoner Viertel Whitechapel einen Verdächtigen in eine Seitengasse. Hier entdeckt sie den nackten Leichnam eines Mannes. Was zunächst wie ein typischer moderner Krimi-Thriller beginnt, entpuppt sich jedoch bald als etwas viel Größeres. Denn: Dies ist nur eine von vier Zeitebenen.

Schaut hier den Trailer zur Netflix-Serie Bodies:

Bodies - S01 Trailer (Deutsch) HD

Auch im viktorianischen London 1890, im Bombenhagel des Jahres 1941 sowie in der scheinbar utopischen Zukunft des Jahres 2053 stoßen Ermittler:innen in eben jener Longharvest Lane auf eine Männerleiche. Was sie allerdings nicht wissen: sie alle blicken auf denselben Toten und müssen den exakt gleichen Mordfall lösen.

Über 150 Jahre trennen Alfred Hillingshead (Kyle Soller), Charles Whiteman (Jacob Fortune-Lloyd), Shahara Hasan und Iris Maplewood (Shira Haas) voneinander. Durch die Zeit isoliert führen sie ihre Ermittlungen alle in Richtung einer Verschwörung – und Antworten, die jenseits ihrer Vorstellungskraft liegen.

Lohnt sich die Netflix-Serie Bodies?

Ihr liebt verschachtelte Rätsel und Mystery-Box-Serien wie beispielsweise Dark, dessen Nachfolger 1899, Manifest oder Westworld? Dann ist Bodies genau das Richtige für euch. Auch hier erwartet euch ein faszinierendes Serien-Puzzle voller Geheimnisse, das euch in seinen Bann zieht und mit jedem neuen WTF-Twist immer abgedrehtere Theorien spinnen lässt.

Abseits der Sci-Fi-Rätselei bringt Bodies mit den vier Zeitebenen visuelle und erzählerische Abwechslung. Jede Zeitlinie besticht durch einen eigenen Stil und repräsentiert einen jeweils anderen Teilbereich des Krimi-Genres – vom klassischen düsteren Detektivfall bis hin zum modernen Verschwörungs-Krimi.

Netflix Vier Zeitebenen, ein Mordfall

Garniert wird das Genre-Potpourri durch eine verspielte Inszenierung, wenn sich Figuren durch die Zeit getrennt durch gleiche Räume bewegen und Splitscreen-Übergänge das Bild in bewegte Comic-Panels teilt. Bevor sich aber hirnverknotende Sci-Fi-Elemente der Serie Bahn brechen, stehen zu Beginn die vier spannenden Einzelgeschichten im Fokus, die auf den ersten Blick kaum unterschiedlicher sein könnten.

Im 19. Jahrhundert haben wir einen von Scham gequälten Inspektor, der sich in einen Journalisten verliebt und zeitgleich einem finsteren Geheimbund auf der Spur ist. Im krassen Gegensatz steht dazu eine Friedens-Polizistin aus der Sci-Fi-Zukunft, die nur dank eines kybernetischen Implantats laufen kann und einen Quantenphysiker vor großem Unheil bewahren muss.

Wie hängen diese Geschichten zusammen? Aus welcher Zeit stammt das Mordopfer tatsächlich? Und wer ist der Mörder? Bodies entwickelt eine dichte Spannung mit seinen zahlreichen Fragen, die sich mit jeder weiteren Enthüllung nur vermehren. Verbindungen und Parallelen zwischen den vier Ermittlungen sowie sich über die Zeit hinweg wiederholende Elemente – wie die ominöse Phrase "Weiß, dass du geliebt wirst" – zu erkennen und entdecken, macht Bodies zu einem großen Rätsel-Spaß.

Bodies ist der perfekte Ersatz für Dark-Fans

Bodies erinnert unweigerlich an den deutschen Netflix-Hit Dark, der die Köpfe von Millionen von Fans rauchen ließ. An dieser Stelle mehr über konkrete Ähnlichkeiten zu Dark zu verraten, würde zu sehr in Spoiler-Gefilde vordringen. Wenn aber eine der Hauptfiguren schon einen gelben Regenmantel trägt, wird deutlich, dass sich die Macher bewusst vom deutschen Netflix-Meisterwerk inspiriert haben lassen.

Netflix Bodies

Ganz spoilerfrei: Tatsächlich wirkt Bodies wie eine kompakte und leichter zugänglichere Variation des Rätsel-Erlebnisses, das Dark einst hervorrief. Im Gegensatz zu der bedrückenden Schwere des Windener Zeitreise-Inzests entwickelt Bodies aber ein angenehmeres Tempo. Immerhin müssen alle Rätsel dieser Miniserie innerhalb weniger Folgen (hoffentlich) gelöst werden.

Ob die Serie tatsächlich so clever und komplex ist, lässt sich nach den ersten vier Episoden noch nicht final abschätzen. Die düstere Mystery-Stimmung, die abgedrehten Twists und die Kernfrage, ob sich das Schicksal verändern lassen kann, machen Bodies aber schon nach wenigen Folgen zum idealen Ersatz, der die klaffende Sci-Fi-Lücke füllt, die Dark auf Netflix hinterlassen hat.

Bodies startet am 19. Oktober mit allen acht Folgen auf Netflix. Für diesen Ersteindruck standen uns die ersten vier Folgen vorab zur Verfügung.