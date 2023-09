Eine der aufregendsten Comic-Verfilmungen kommt zu Netflix: Erster Trailer zu Mord-Serie mit Zeitreise-Killer, die 150 Jahre umspannt

Netflix verfilmt den DC-Comic Bodies als Serie. Der erste Teaser-Trailer verrät jetzt das Start-Datum der mysteriösen Zeitreise-Krimi-Serie, die sich über 150 Jahre erstreckt.

Nach dem großen Sommer-Blockbuster One Piece bringt Netflix in diesem Jahr noch einige weitere spannende Serien-Neuheiten an den Start. Eine davon ist die ambitionierte Comic-Verfilmung Bodies. Diese stellt das Krimi-Genre mit einem Sci-Fi-Twist auf den Kopf und beleuchtet einen Mordfall, der sich vom viktorianischen London der 1890er Jahre bis hin in die Post-Techno-Apokalypse des Jahres 2050 erstreckt. Der erste Netflix-Teaser enthüllt nun das Startdatum.

Düsterer Netflix-Teaser enthüllt das Startdatum der Zeitreise-Krimi-Serie Bodies

In der britischen Netflix-Serie Bodies werden vier Ermittler:innen aus unterschiedlichen Epochen mit demselben Mordfall konfrontiert. Egal ob im Jahr 1890, 1941, 2023 oder in der Zukunft des Jahres 2053: In jeder Zeitebene wird die Leiche desselben Mannes im Londoner Stadtteil Whitechapel entdeckt. Steckt etwa ein zeitreisender Killer dahinter? Das ist eines der vielen Rätsel, die es in Bodies zu lösen gilt.

Die Serie basiert auf einer Comicvorlage von Si Spencer aus dem Jahr 2015, die beim DC-Imprint Vertigo erschien. Zur spannenden Besetzung zählen neben Stephen Graham (Boradwalk Empire) auch die aus der Netflix-Serie Unorthodox bekannte Shira Haas sowie Kyle Soller, der zuletzt in der Star Wars-Serie Andor als Syril Karn begeisterte. Weitere Hauptdarsteller:innen sind Jacob Fortune-Lloyd (Das Damengambit) und Amaka Okafor (The Responder)

Hinter der Netflix-Adaption steckt der Serien-Schöpfer Paul Tomalin. Für die Regie zeichnet unter anderem der deutsche Filmemacher Marco Kreuzpaintner verantwortlich, der zuletzt den Thriller Der Fall Collini mit Elyas M'Barek und einige Episoden der britischen Zeitreise-Serie The Lazarus Project inszenierte.

Wann startet der Zeitreise-Krimi Bodies bei Netflix?

Alle acht einstündigen Folgen der neuen Serie Bodies werden am 19. Oktober 2023 auf Netflix veröffentlicht. Da es sich bei dem ungewöhnlichen Crime-Format um eine Miniserie handelt, braucht ihr keine Sorgen haben, dass die Serie nach einer Staffel vorzeitig abgesetzt werden könnte. (Eine Übersicht aller Netflix-Absetzungen 2023 findet ihr hier)

