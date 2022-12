Neue Horror-Fantasy ab heute bei Netflix: Ein gewaltiger Godzilla-Troll versetzt ganz Norwegen in Panik

Bei dem neuen Netflix-Film Troll geht Genre-Fans das Herz auf. Die Horror-Fantasy aus Norwegen setzt ein extrem vielversprechendes Konzept um.

Bei manchen Filmen fragt man sich, warum nicht schon viel früher jemand auf diese Idee gekommen ist. Was wäre, wenn man den Wald-Mythos eines Landes auf Windradgröße anschwellen lässt und in Godzilla-Manier auf die jeweilige Kultur loslässt? Lokalkolorit + Zerstör-Action. Troll hat genau das getan. Der norwegische Monster-Reißer erscheint heute bei Netflix und er verspricht perfekten, wenn auch simplen Genre-Spaß.

Worum geht es in Troll?

Troll - Trailer (English Subs) HD

Nach Jahrhunderten des Schlafes erwacht ein Troll tief in den norwegischen Bergen und macht sich sogleich daran, die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen. Die norwegische Regierung stellt ein Team zusammen, das den riesigen Troll aufhalten soll. Denn die gewaltige Kreatur bewegt sich mit großen Schritten auf die Hauptstadt Oslo zu.



Die drei wichtigsten Infos zu Troll:

Warum lohnt sich die Horror-Fantasy?

Alles, was ihr über Trolle wisst (sie sind groß, grob und leben vor allem in Norwegen?) presst Troll in die Godzilla-Schablone. Das heißt: Panik, Krisensitzungen, Jagd, Zerstörungsversuche einer holzschnittartig gezeichneten Taskforce, Scheitern, neue Krisensitzung und so weiter. Man kennt es. Das muss aber gar nicht stören. Schon im Trailer dominieren bildgewaltige Shots, die einen klaren Blick auf das Monster ermöglichen – eine wichtige Qualität, an die sich vor allem die Filme des MonsterVerse nicht immer halten.

Besonders viele Kritiken zu Troll gibt es noch nicht, aber die von Collider ist richtig gut:

Troll kriegt keine Preise für Originalität. Doch er liefert, was er verspricht, indem er eine Geschichte erzählt über eine gigantische Kreatur, die Städte zerstört, und über die Menschen, die eine Katastrophe verhindern wollen. [...] Uthaug schafft es letztlich, einen Film zu entwickeln, der Fans von riesigen Kreaturen gefallen wird.

Die 10 besten Filme, die noch 2022 zu Netflix und Co. kommen

Vor dem Ende des Streaming-Jahres stellen wir euch nochmal 10 kommende Titel vor, auf die wir uns 2022 am meisten freuen.

Habt ihr Lust auf Troll?