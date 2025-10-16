Neue Netflix-Serie über Reichtum und Intrigen stürmt die Charts: Sie klingt nach eurer nächsten Binge-Obsession

In den Netflix-Charts kämpft sich eine neue Serie langsam an die Spitze, die mit ihren Themen nach perfektem Binge-Stoff für Fans des Streamers klingt.

Hinter dem aktuellen Netflix-Hype Monster: Die Geschichte von Ed Gein hat sich gerade schon eine neue Serie auf Platz 3 gekämpft, die mit ihrer Story nach absolutem Hit-Material des Streamers klingt. Die türkische Produktion Altes Geld, neue Liebe bietet reiche Menschen und romantische Liebeswirren, was die acht Folgen der 1. Season zum perfekten Binge-Rausch für Fans von Filmen und Serien wie 365 Days, Der Milliardärsbunker oder Fall For Me machen könnte.

Neue Netflix-Serie in der Top 3: Darum geht es in Altes Geld, neue Liebe:

In der Serie hat sich Osman (Engin Akyürek) als Unternehmer aus der anfänglichen Armut heraus ein beachtliches Vermögen aufgebaut. Eines Tages soll die Tochter Nihal (Asli Enver) seines Rivalen eine Jacht für ihn entwerfen, da diese die schwindende Macht ihres Vaters retten will. Zwischen den beiden kommt es nach kurzer Zeit zu romantischen Gefühlen, die die Situation natürlich kompliziert machen.

Schaut hier noch den Trailer zur Netflix-Serie Altes Geld, neue Liebe:

Old Money - S01 Trailer (English Subs) HD

Das ist die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand: 16. Oktober 2025):

Wenn ihr die acht Folgen von Altes Geld, neue Liebe schon durchgeschaut habt und euch nach mehr sehnt, haben wir leider keine konkrete Info für euch. Netflix hat eine 2. Season bislang nicht angekündigt und wird sicherlich noch den langfristigen Streaming-Erfolg der Serie abwarten.

Ekel-Hit oder Langeweile? Netflix’ Monster-Serie zu Ed Gein im Podcast

Nach Dahmer und den Menendez-Brüdern befasst sich die dritte Monster-Geschichte bei Netflix mit dem Killer Ed Gein (gespielt von Charlie Hunnam). Abermals rangiert der Serien-Hit damit ganz vorn in den Netflix-Charts. Doch was taugt die neue Monster-Serie und was macht sie anders?

Mehr als die beiden vorigen True Crime-Storys verabschiedet die Netflix-Staffel zu Ed Gein in Traumwelten und Filmanspielungen. Eine mutige oder doch ungünstige Entscheidung?