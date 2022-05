Neue Rick and Morty-Serie angekündigt: Sie wird ganz anders als das Original

Rick and Morty hat soeben sein erstes Spin-off erhalten. Die neue Serie wird einige Themen des Originals aufgreifen, sich jedoch in einem völlig anderen Gewand präsentieren.

Die Animationsserie Rick and Morty ist extrem beliebt und wird jetzt zu einem ganzen Franchise ausgebaut. Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat der US-Sender Adult Swim dem ersten großen Spin-off grünes Licht gegeben. Dieses hört auf den Titel Rick and Morty: The Anime und soll in seiner 1. Staffel insgesamt zehn Episoden umfassen.



Takashi Sano ist der kreative Kopf hinter dem Projekt. Er hat bereits im Zuge von zwei Kurzfilmen seinen Fußabdruck im Rick and Morty-Universum hinterlassen: Rick and Morty vs. Genocider und Summer Meets God (Rick Meets Evil). Beide Filme waren für Adult Swim ein großer Erfolg: Zusammen erzielten sie über 10 Millionen Aufrufe.

Rick and Morty: The Anime erweitert das Rick and Morty-Universum von Adult Swim

Das Besondere an Rick and Morty: The Anime versteckt sich schon im Titel: Der frisch bestellte Ableger präsentiert sich als Anime, was definitiv einen Bruch mit dem bisherigen Stil darstellt. Dennoch soll das Spin-off den Themen des Originals treu bleiben: Wir dürfen uns also auf weitere verrückte Multiversums-Abenteuer freuen.

Hier könnt ihr den Trailer zur neusten Rick and Morty-Staffel schauen:

Rick and Morty Staffel 5 - Trailer 2 (English) HD

Rick and Morty wurde von Justin Roiland and Dan Harmon kreiert. Die erste Folge lief im Dezember 2013. Aktuell befindet sich die Serie in der 5. Staffel. Die nächste Runde ist längst bestätigt: Dank einem Long-Term-Deal mit Adult Swim erwarten uns mindestens noch 70 weitere Rick and Morty-Episoden. Es ist unklar, ob Rick and Morty: The Anime Teil dieses Deals ist oder unabhängig davon entstanden ist.

Was erhofft ihr euch von Rick and Morty: The Anime?