Neue Staffel von Die Verräter startet bei RTL: Alle Sendetermine und Teilnehmenden im Überblick

Endlich ist es so weit: Die dritte Staffel von Die Verräter steht bei RTL in den Startlöchern. Wir verraten euch alle wichtigen Infos zu Sendeterminen, TV-Ausstrahlung und Teilnehmer:innen.

Die Verräter - Vertraue niemandem! startete erst 2023 bei RTL, doch die Realityshow konnte sich in der kurzen Zeit direkt eine große Fangemeinde aufbauen. Im letzten Jahr gewann das von Sonja Zietlow moderierte Format sogar den Deutschen Fernsehpreis und konnte sich als ernstzunehmende Konkurrenz für Dschungelcamp, Sommerhaus und Co. etablieren. Jetzt startet bereits die 3. Staffel im TV und wir verraten euch alles, was ihr über Sendetermine, Ausstrahlung und Promi-Cast wissen müsst.

Sendetermine & TV-Ausstrahlung: Dann läuft Die Verräter bei RTL

Da RTL seine Shows zeitversetzt beim eigenen Streamingdienst RTL+ zeigt, gibt es häufiger Verwirrung, wann denn nun die nächste Folge im linearen TV erscheint. Wir stellen euch alle Sendetermine genau vor. Die erste Folge erscheint am Dienstag, dem 29. April zeitgleich bei RTL und RTL+, danach muss das TV-Publikum stets eine Woche länger warten.

Dann läuft Die Verräter im linearen TV:

Folge 1: Dienstag, 29.4.2025, um 20:15 Uhr, bei RTL

Folge 2: Dienstag, 6.5.2025, um 20:15 Uhr, bei RTL

Folge 3: Dienstag, 13.5.2025, um 20:15 Uhr, bei RTL

Folge 4: Dienstag, 20.5.2025, um 20:15 Uhr, bei RTL

Folge 5: Dienstag, 27.5.2025, um 20:15 Uhr, bei RTL

Folge 6: Dienstag, 3.6.2025, um 20:15 Uhr, bei RTL

Dann läuft Die Verräter bei RTL+:

Folge 1: Dienstag, 29.4.2025, bei RTL+

Folge 2: Dienstag, 29.4.2025, bei RTL+

Folge 3: Dienstag, 6.5.2025, bei RTL+

Folge 4: Dienstag, 13.5.2025, bei RTL+

Folge 5: Dienstag, 20.5.2025, bei RTL+



Folge 6: Dienstag, 27.5.2025, bei RTL+



Die Verräter Staffel 3: Diese Kandidat:innen sind dabei

RTL hat sich auch für die 3. Staffel hochkarätige Promis gesichert. Alle Teilnehmer:innen im Überblick:

Charlotte Würdig (Moderatorin & Ex von Sido)

(Moderatorin & Ex von Sido) Jan Hofer (Nachrichten-Legende)

(Nachrichten-Legende) Janin Ullmann (Moderatorin)

(Moderatorin) Joachim Llambi (Let's Dance-Juror & Moderator)

(Let's Dance-Juror & Moderator) Joe Laschet (Mode-Influencer & Sohn von Politiker Armin Laschet)

(Mode-Influencer & Sohn von Politiker Armin Laschet) Jorge González (Let's Dance-Juror & Choreograf)

(Let's Dance-Juror & Choreograf) Marie Reim (Schlagersängerin)

(Schlagersängerin) Martina Voss-Tecklenburg (ehem. Fußball-Bundestrainerin)

(ehem. Fußball-Bundestrainerin) Mirja du Mont (Schauspielerin, Model & Ex von Sky du Mont)

(Schauspielerin, Model & Ex von Sky du Mont) Motsi Mabuse (Let's Dance-Jurorin & Profitänzerin)

(Let's Dance-Jurorin & Profitänzerin) Ralf Bauer (Schauspieler)

(Schauspieler) Sandy Mölling (Sängerin)

(Sängerin) Thaddäus Meilinger (Schauspieler)

(Schauspieler) Timon Krause (Mentalist)

(Mentalist) Wayne Carpendale (Schauspieler & Sohn von Howard Carpendale)

(Schauspieler & Sohn von Howard Carpendale) Younes Zarou (TikTok-Star)

So funktionieren die Regeln bei Die Verräter

Die Verräter ist Psychospiel und Realityshow in einem: 16 Promis wohnen in einem französischen Schloss und müssen Aufgaben lösen, um Geld für den Jackpot zu erspielen. Aber ein paar von ihnen wurden heimlich zu "Verrätern" erkürt, weswegen diese alles versuchen müssen, um die anderen hereinzulegen und unauffällig rauszukicken. "Die Loyalen" müssen herausfinden, wer lügt, bevor es zu spät ist. Es winkt ein Gewinn von 50.000 Euro.