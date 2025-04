Ist Bares für Rares echt oder gestellt? So läuft es hinter den Kulissen wirklich ab

Bares für Rares ist eine der erfolgreichsten Shows im deutschen TV. Aber ist wirklich alles echt, was in der Show gezeigt wird? Wir haben nachgeforscht.

Bares für Rares ist aus dem TV einfach nicht mehr wegzukriegen. Seit 2013 läuft das Trödelformat im ZDF und es ist längst kein Ende in Sicht. Eine Frage beschäftigt Fans jedoch immer wieder: Ist die Show gespielt oder bekommen wir wirklich die Realität zu sehen? Wir schauen hinter die Kulissen und checken aus, wie in der beliebten Sendung mit Horst Lichter getrickst wird.

Bei Bares für Rares ist nicht alles real: Bei dieser Sache wurde besonders viel getrickst

Wer Bares für Rares schon länger schaut, erinnert sich noch an eine Zeit, als die Expertise in einem großen Raum abgehalten wurde. Dabei wurde oft eine lange Schlange von Kandidat:innen gezeigt, die angeblich darauf warten, ihre Schätze auf dem Expertentisch begutachten zu lassen. Dies war allerdings nur ein Trick fürs TV, um das Set belebter wirken zu lassen. Bei den Menschen im Hintergrund handelte es sich um Komparsen, deren Objekte nicht wirklich begutachtet wurden. Seit 2020 werde aber ohne Komparsen gedreht, wie das ZDF bestätigt. In Wiederholungen können sie aber noch immer zu sehen sein.

Dürfen sich die Expert:innen und Händler:innen auf ihre Schätzungen vorbereiten?

Die Antwort lautet: Nein! Zur großen Überraschung haben die Expert:innen meist nur wenig Zeit, um sich auf die Objekte vorzubereiten, die sie bewerten sollen. Der ehemalige Bares für Rares-Experte Albert Maier bestätigte im Interview mit Webtalkshow, dass ihre Reaktion möglichst spontan sein soll: "Manchmal bekommen wir sie 10 Minuten davor, manchmal 30 Minuten davor."

Auch Schmuckexpertin Wendela Horz bestätigt, dass es keine Vorlaufzeit gäbe, um die Schätze unter die Lupe zu nehmen: "Wir bekommen die Sachen in der Sendung wirklich zum ersten Mal in die Hand." Wow, mit diesem Wissen wirken die detailverliebten Schätzungen sogar noch beeindruckender.

Spannend: Das ZDF legt auch bei den Händler:innen großen Wert darauf, dass sie von den gezeigten Objekten überrascht werden. Vor den Shows soll es deshalb keinen Kontakt zwischen den Profis geben: "Deshalb wird zum Beispiel darauf geachtet, dass Händler und Experten in unterschiedlichen Hotels untergebracht sind."

So funktionieren die Deals bei Bares für Rares wirklich

Immer mal wieder wird die Frage laut, ob die Deals wirklich echt sind. Das ZDF gibt Entwarnung und betont, dass bei den Verkäufen alles mit rechten Dingen zugeht: Es werden echte Raritäten von echten Privatpersonen verkauft. Wer Lust darauf hat, ein Objekt bei der Show anzubieten, kann sich online bewerben. Allerdings braucht es reichlich Glück, denn der Sender könne sich kaum vor Anfragen retten.

Im Händlerraum ist ebenfalls alles real. Die Händler:innen bieten mit ihrem eigenen Geld – und tragen somit das volle Risiko für ihre Deals. So bleibt es auch für das TV-Publikum spannend, denn die Händler:innen sind nicht davor geschützt, auch mal einen katastrophalen Fehlkauf oder ein besonders lukratives Schnäppchen zu landen.

TV-Ausstrahlung & Streaming: So kannst du Bares für Rares gratis schauen

Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Die Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.