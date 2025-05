Neue The Last of Us-Folge bringt [Spoiler] zurück und Fans kommen nicht klar: "Es tut so weh"

Mit nur einer einzigen Szene sorgt die 5. Folge der 2. Staffel von The Last of Us für überaus emotionale Reaktionen bei den Fans. Hier erfahrt ihr, um welchen Moment es sich dabei handelt.

The Last of Us führt uns immer tiefer in die Welt der Post-Apokalypse hinein und folgt den Figuren auf ihrem Weg in eine hoffentlich bessere Zukunft – wenn eine solche zwischen dem erlebten Schmerz und den daraus resultierenden Rachegedanken überhaupt möglich ist. Vielleicht erwartet uns schon bald jedoch ein versöhnliches Kapitel.

Achtung, es folgen Spoiler!

The Last of Us Staffel 2, Folge 5 bringt Pedro Pascal als Joel für eine berührende Szene zurück

In den letzten Sekunden der 5. Folge der 2. Staffel von The Last of Us meldet sich ein vertrautes Gesicht zurück, das unerwartet Wärme in die Hoffnungslosigkeit der Geschichte bringt: In Form von einem sehr kurzen Flashback kehrt Pedro Pascal als Joel zurück und schaut bei der von Bella Ramsey gespielten Ellie vorbei.

Es ist das erste Mal, dass wir Joel seit seinem unfassbar brutalen Tod in 2. Folge der 2. Staffel wiedersehen. Auch wenn es sich nur um einen Augenblick handelt – viele Fans der Serie sind begeistert und erleichtert, den ehemaligen Hauptdarsteller der Serie doch noch einmal zu erspähen. Tränen werden dennoch einige vergossen.

Auf Twitter haben einige Fans bereits ihre Reaktionen zur neuen Folge geteilt, besonders der "Hey, kiddo"-Moment mit Joel am Ende findet dabei Erwähnung.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für den Bruchteil einer Sekunde scheint die Welt wieder in Ordnung.

Gleichzeitig fließen viele Tränen, was bei Joels verstörendem Abgang und den nach wie vor ungeklärten Konflikten niemanden verwundern dürfte.

Manche Fans kommentieren Joels The Last of Us-Rückkehr eher humorvoll: "Joel Miller taucht am Muttertag auf, weil er Mutter von zwei kleinen Mädchen ist."

Vor allem aber ist der Moment eine Erinnerung an den Verlust: "Es tut so weh."

Werden wir nach dem Cameo noch mehr von Pedro Pascal als Joel in The Last of Us Staffel 2 sehen?

Gute Nachrichten: Pedro Pascal hat tatsächlich noch einige Szenen mehr für die 2. Staffel von The Last of Us gedreht. Bereits der Trailer zur nächsten Folge wartet mit mehreren Aufnahmen des Stars auf. Offenbar erwartet uns nach dem kurzen Flashback mit Folge 6 eine ganze Flashback-Episode, die uns mehr über die Beziehung zwischen Joel und Ellie erzählt, nachdem die beiden so gewaltsam auseinandergerissen wurden.