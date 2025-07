Yellowstone-Star bestätigt große Änderung für neue Serie: "Eine andere Welt"

Yellowstone-Star Luke Grimes wird mit dem Spin-off Y: Marshals im beliebten Western-Universum zurückkehren. Fans müssen sich jedoch auf einige große Änderungen bereit machen.

Die Heimat von Yellowstone war über fünf Staffeln lang im Bundesstaat Montana, wo die Dutton Ranch am Fuße des US-Nationalparks um ihren Bestand kämpfte. Auch wenn es einige Ausflüge nach Texas gab, etwa um der berühmten Four Sixes-Ranch einen Besuch abzustatten, war die Western-Serie doch unabdingbar mit Montana verbunden. Die neue Serie Y: Marshals, die sich um Kayce Dutton (Luke Grimes) drehen wird, soll den Bundesstaat nun zumindest auf einer Ebene hinter sich lassen.

Yellowstone-Spin-off Y: Marshals wird nicht in Montana gedreht

Wie Luke Grimes im Rahmen der Pressetour zum neuen Neo-Western Eddington gegenüber Esquire verriet, habe das neue Yellowstone-Spin-off nur wenig mit der Mutterserie gemein:

Es gibt ein paar bekannte Gesichter, aber wir drehen nicht hier in Montana. Alles andere wird sich wie eine andere Welt anfühlen.

Die offizielle Synopsis zu Y: Marshals verortet die Serie dennoch weiterhin in Montana. Somit verlagert das Spin-off womöglich nur seinen Drehort, nicht aber seinen Spielort. Mögliche Gründe dafür können auf visueller Ebene liegen, um sich klar von der Mutterserie abzugrenzen.

Die finanzielle Ebene dürfte hier jedoch ebenfalls eine Rolle gespielt haben, denn vor Ort in Montana zu drehen, ist wahrscheinlich deutlich kostspieliger als in steuergünstigere Regionen umzuziehen – ein gängiges Verfahren für Filme und Serien. Vor allem da Y: Marshals anders als Yellowstone für TV-Network und US-Sender CBS produziert wird, und nicht mehr für Paramount, könnten hier auch Unterschiede im Budget liegen.

Inhaltlich wird Y: Marshals definitiv eine andere Richtung einschlagen und sich eher im Crime-Genre mit einzelnen Fällen statt fortlaufender Story verorten. So lautet die offizielle Serienbeschreibung:

Nachdem er die Yellowstone-Ranch hinter sich gelassen hat, schließt sich Dutton einer Eliteeinheit von US Marshals an und kombiniert seine Fähigkeiten als Cowboy und Navy SEAL, um in Montana für Gerechtigkeit zu sorgen. Dort müssen er und seine Teamkolleg:innen Familie, Pflicht und die hohen psychologischen Kosten unter einen Hut bringen, die damit verbunden sind, als letzte Verteidigungslinie im Krieg gegen die Gewalt in der Region zu dienen.

Yellowstone-Mastermind Taylor Sheridan wird dazu nicht als Serienmacher zurückkehren. Spencer Hudnut (SEAL Team) übernimmt beim Spin-off die Zügel.

Wann kommt Y: Marshals mit Luke Grimes?

Y: Marshals soll zur Midseason ausgestrahlt werden und wird damit im Frühjahr 2026 auf CBS an den Start gehen. Darüber hinaus dürfen sich Yellowstone-Fans auf eine neue Serie über Beth Dutton (Kelly Reilly) und Rip Wheeler (Cole Hauser) freuen, die bereits Ende 2025 starten soll. Weiterhin ist die brandneue Serie The Madison mit Michelle Pfeiffer in Produktion, die eine Familie aus New York nach Montana schickt.

