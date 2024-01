Neuer Action-Kracher mit Jason Statham kriegt die höchste Altersfreigabe: Die Story klingt komplett abgedreht

Der kommende Action-Film mit Jason Statham klingt wie John Wick mit Bienen! Jetzt steht die Altersfreigabe von The Beekeeper fest, der uncut in unsere Kinos kommt.

Nach Meg 2: Die Tiefe und The Expendables 4 bekommen Jason Statham-Fans schon bald frischen Action-Nachschub mit dem Star. Nächste Woche startet The Beekeeper von End of Watch- und Suicide Squad-Regisseur David Ayer in den Kinos. Die Story des Films klingt dabei richtig abgedreht. Vor dem Kinostart wurde jetzt noch die offizielle Altersfreigabe für den Action-Kracher verkündet.

Neue Jason Statham-Action kommt mit höchster Altersfreigabe ins Kino

Wie Schnittberichte mitteilt, hat The Beekeeper nach der Prüfung eine FSK-18-Freigabe bekommen. Minderjährige dürfen den kommenden Action-Film mit Statham also nicht auf der großen Leinwand schauen. Wie Schnittberichte vom deutschen Verleih Leonine bestätigt wurde, hat der neue Film von David Ayer ungeschnitten eine 18er-Freigabe erhalten.

In der Handlung des Films spielt Statham einen Imker, dessen Nachbarin wegen eines Telefon-Scams ihr Geld verliert und daraufhin Suizid begeht. Der Protagonist begibt sich deshalb auf einen gnadenlosen Rachefeldzug gegen das Abzock-Unternehmen. Dabei stellt sich heraus, dass seine Imker-Berufung nur eine Fassade für eine Organisation von ehemaligen Spezial-Agenten und Profi-Killern ist.



Wann läuft The Beekeeper in den deutschen Kinos?

Der neue Action-Blockbuster mit Statham startet am 11. Januar 2024 in Deutschland im Kino. Die Laufzeit beträgt ca. 106 Minuten.

