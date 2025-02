Neuer Fantasy-Blockbuster steht kurz vor unglaublichem Rekord – Avatar und Avengers: Endgame sind daran gescheitert

Bei den ganz großen Kassenrekorden ist meist die Rede von Avatar, Avengers und Co. Aber ein neues Fantasy-Abenteuer räumt gerade einen Box-Office-Meilenstein nach dem anderen ab.

Eine Milliarde Dollar. Keine Angst, dies hier ist kein Drohbrief eines Austin Powers-Bösewichts. Eine Milliarde Dollar ist eine der Marken, die nur die ganz großen Blockbuster schaffen. Aber wenn wir davon schreiben, dass Alles steht Kopf 2 oder Deadpool & Wolverine das gelingt, ist immer das weltweite Einspielergebnis gemeint. Die verkauften Kinotickets in mehreren Ländern führen zu der einschüchternden Milliarde.

Bisher ist es aber noch keinem Film in der Geschichte des Kinos gelungen, eine Milliarde Dollar in nur einem Land einzuspielen – weder Avengers 4: Endgame noch dem erfolgreichsten Film überhaupt, Avatar – Aufbruch nach Pandora. Das könnte sich in wenigen Tagen ändern.

Ne Zha 2 hat in 10 Tagen über 900 Millionen Dollar eingespielt

Seit dem 29. Januar 2025 läuft das animierte Fantasy-Abenteuer Ne Zha 2 in den chinesischen Kinos. Dass der Film ein Erfolg sein würde, kommt nicht überraschend. Schon 2019 übertraf der Erstling das Einspiel von Endgame in der Volksrepublik, weshalb die Russo-Brüder damals gratulierten.

Der Erfolg der Fortsetzung Ne Zha 2 macht trotzdem ein bisschen sprachlos. Der Film startete pünktlich zum chinesischen Neujahrsfest – das ist die traditionelle Blockbuster-Saison im Reich der Mitte. Mit Stand Freitag steht Ne Zha 2 bei einem Einspielergebnis von 6,79 Milliarden RMB, wie die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua meldet. Das sind umgerechnet 931,8 Millionen Dollar. Es ist damit jetzt schon der erfolgreichste chinesische Film nach Einspielergebnis.

In wenigen Tagen ist der Milliarden-Rekord dran

Dass Ne Zha 2 als erster Film eine Milliarde Dollar in einem Land einspielt, dürfte nur noch eine Frage von Tagen sein. Die chinesische Ticket-Plattform Maoyan hat derweil die Prognosen für das finale Einspielergebnis nach oben korrigiert. Demnach könnte Ne Zha 2 am Ende bis zu 10,58 Milliarden RMB oder umgerechnet knapp 1,5 Milliarden Dollar in China einspielen.

Die bisherigen Rekord-Halter für das Einspiel in einem Land waren laut The Numbers :

Der Fantasy-Film erzählt eine chinesische Sage neu

Der Animationsfilm von Autor und Regisseur Jiaozi erzählt die Geschichte der Sagengestalt Ne Zha neu. Der Junge kommt als Wiedergeburt einer Gottheit mit besonderen Kräften zur Welt und hat, für sein Alter angemessen, allerhand Schabernack im Kopf. Dabei gerät er im ersten Film auch in Konflikt mit seinem besten Freund Ao Bing, bis die beiden sogar ihre Kräfte entfesseln und einander gegenüber treten müssen. In der Fortsetzung wird die Geschichte der beiden weiter erzählt, diesmal inklusive Meeresungeheuern.

Ne Zha 2 hat noch keinen deutschen Kinostart und Teil 1 ist derzeit nur über Importe verfügbar.