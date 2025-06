Neuer Harry Potter-Star verrät, warum er J.K. Rowling kritisiert und trotzdem in der Serie mitspielt

Die neue Harry Potter-Serie hat ihre Stars und nicht alle stimmen mit den Meinungen von J.K. Rowling überein. So zum Beispiel Nick Frost, der Hagrid in der HBO-Verfilmung spielt.

Die Harry Potter-Serie wird von den einen fiebrig-vorfreudig erwartet, von vielen anderen schon jetzt wegen der Produzentin verdammt. J.K. Rowling hat sich mit ihren transfeindlichen Äußerungen und Aktionen viel Unmut eingehandelt, den offenbar auch Schauspieler abbekommen, die in der Serie mitspielen.

Nick Frost spielt Hagrid in der Harry Potter-Serie, obwohl er mit J.K. Rowling überhaupt nicht übereinstimmt

In einem Interview mit The Observer berichtet Shaun of the Dead- und Hot Fuzz-Schauspieler Nick Frost davon, wie die Reaktionen auf seine Casting-Ankündigung als Hagrid in der Harry Potter-Serie ausgefallen sind. Er hätte die Kommentare irgendwann deaktivieren müssen, weil der Backlash so massiv ausgefallen sei.

Viele Menschen, die mit den menschenverachtenden Aussagen der Harry Potter-Autorin und Serien-Produzentin nicht einverstanden sind, haben Nick Frost offenbar recht heftig dafür kritisiert, an dem neuen J.K. Rowling-Projekt mitzuwirken. Dem entgegnet der Schauspieler:

Ihr steht ihre Meinung zu und mir meine, und sie stimmen in keinster Weise auch nur annähernd überein.

Auf die Frage hin, ob er glaube, dass die Debatte sich negativ auf die Serie auswirken könnte und sie eventuell irgendwie überschatte, gibt er die folgende Antwort:

Ich weiß nicht. Aber vielleicht sollte es nicht einfach vorüberziehen. Wir sollten nicht nur darauf hoffen, dass es wieder verschwindet, weil es das einfacher macht. Vielleicht sollten wir uns weiterbilden.

Offenbar hat der frisch gebackene Hagrid-Darsteller zwar eine ganz andere Meinung als J.K. Rowling, aber kein so großes Problem mit den Differenzen, dass er sich dadurch davon abhalten lassen würde, in der Harry Potter-Serie mitzuspielen – an der die Autorin als Executive Producerin beteiligt ist.

Nick Frost hat sich auch schon überlegt, wie er seinen Hagrid spielen will, und zwar unter anderem "verloren und gewalttätig". Vor allem soll die eigene Version des bisher eher sanften Riesen aber auf keinen Fall ein Abklatsch der Robbie Coltrane-Darstellung werden.

Die Harry Potter-Serie kommt: Was über Start, Besetzung und Handlung bekannt ist

Wann startet die Harry Potter-Serie von HBO und wo kann sie dann geschaut werden?

Für die kommende Verfilmung der Harry Potter-Bücher von J.K. Rowling ist aktuell geplant, jedes Buch als eine eigene Staffel zu verfilmen. Dementsprechend dürfte es ein paar Jährchen dauern, bis alles abgedreht ist. Der Start der Serie wurde offiziell noch nicht angekündigt, könnte aber gut Ende 2026 oder auch erst 2027 erfolgen.

Nick Frost könnt ihr aber schon in Kürze im Kino erleben: Er spielt im Realfilm-Remake von Drachenzähmen leicht gemacht Grobian aka Gobber.