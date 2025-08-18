Neuer Herr der Ringe-Film bringt Frodo und Gandalf zurück: Ian McKellen enthüllt Pläne, aber ein Detail klingt verdächtig

Gleich mehrere neue Herr der Ringe-Filme sollen in den nächsten Jahren erscheinen. Fantasy-Star Ian McKellen versprach jetzt die Rückkehr von Gandalf und Frodo in den neuen Abenteuern.

Die Herr der Ringe-Trilogie ist eine Kindheits- und Jugenderinnerung für Millionen von Fantasy-Fans. Kein Wunder, dass der kommende Franchise-Film The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum heiß erwartet wird. Nachdem Gandalf-Darsteller Ian McKellen schon vor einiger Zeit die Rückkehr seiner Figur andeutete, scheint er sie jetzt endgültig zu bestätigen: Gemeinsam mit einem neuen Auftritt von Elijah Woods Frodo.

Herr der Ringe-Star Ian McKellen verspricht Frodos und Gandalfs Rückkehr

Kürzlich zeigte sich McKellen beim Fan-Event For The Love Of Fantasy in einem Video. Er erklärte:

Ich habe gehört, dass es einen neuen Mittelerde-Film geben soll, der im Mai mit dem Dreh beginnt. Gollum wird Regie führen, und auch die Story dreht sich um ihn.

Er fuhr fort:

Ich verrate euch zwei Geheimnisse über die Besetzung: Es gibt im Film eine Figur namens Frodo und es gibt eine Figur namens Gandalf. Darüber hinaus sind meine Lippen verschlossen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Viele Fans werden sich sehr über die Rückkehr ihrer beiden Lieblinge freuen. Andere könnten misstrauisch sein: Warum erklärt McKellen nicht einfach, dass er und Frodo-Darsteller Wood zurückkehren würden? Anstatt von "Gandalf" zu sprechen, spricht er von "einer Figur namens Gandalf".

Handelt es sich dabei am Ende um Figuren, die zwar den Namen der Mittelerde-Helden tragen, aber eigentlich jemand ganz anderes sind? Zwei Zauberer, die mit ihrer Magie die Augen täuschen oder zwei Bösewichte, die sich verkleidet haben?

Was genau hinter McKellens Worten steckt, können wir momentan noch nicht wissen. Bis zum Kinostart von The Hunt for Gollum wird aber noch viel Zeit für Erkenntnisse vergehen.

Wann kommen die neuen Herr der Ringe-Filme ins Kino?

Gegenwärtig sind zwei neue Herr der Ringe-Filme im Gespräch. The Hunt for Gollum wird als erster 17. Dezember 2027 in den deutschen Kinos erscheinen. Ein zweiter Film, momentan nur bekannt als Untitled The Lord of the Rings Movie, soll folgen.