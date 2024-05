Neuer Herr der Ringe-Film kommt: Start, Besetzung und alles, was wir über The Hunt for Gollum wissen

Ein neuer Herr der Ringe-Realfilm zu Gollum lässt Peter Jackson, Andy Serkis und Co. nach Mittelerde zurückkehren. Wir informieren euch über alles Wichtige rund um den Start, Cast und Dreh des Kinoprojekts.

Produziert von Peter Jackson und inszeniert von Andy Serkis ist ein neuer Herr der Ringe-Film in Vorbereitung: The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Wir sammeln an dieser Stelle für euch bis zum Start alles Wissenswerte zum neuen Mittelerde-Projekt und informieren euch im Folgenden über:



Startdatum

Handlung

Cast & Crew

Dreharbeiten, Bilder & Trailer

Kontroversen

Wann startet der neue Herr der Ringe-Film zu Gollum?

Ein konkretes Startdatum für das Kinoabenteuer wurde noch nicht verkündet, sehr wohl aber ein Zeitraum: Gollums Herr der Ringe-Film soll im Jahr 2026 kommen. Gemessen an den bisherigen Mittelerde-Kinostarts ist eine Veröffentlichung zu Weihnachten wieder wahrscheinlich.



Bereits im Februar 2023 ging die Meldung um die Welt, dass mehrere neue Herr der Ringe-Realfilme in Planung seien. Die Spekulationen, welche bekannten Mittelerde-Figuren zurückkehren würden, fanden aber erst im Mai 2024 ein vorläufiges Ende, als ein neuer Gollum-Film angekündigt wurde.

Warner Der Herr der Ringe: Gollum

Mit der Amazon-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht sowie dem Anime-Kinoabenteuer The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim (2024) hat The Hunt of Gollum nichts zu tun, auch wenn alle Erzählungen in der Welt von Fantasy-Autor J.R.R. Tolkien angesiedelt sind. Der Gollum-Film ist der erste von zwei geplanten neuen Kinofilmen werden, die nach Mittelerde zurückführen werden. Zum zweiten ist allerdings noch nichts weiter bekannt.

Handlung: Worum geht's in The Hunt for Gollum?

Wann spielt der Gollum-Film?

Obwohl noch keine offizielle Handlung oder Handlungszeit verkündet wurden, verrät der Arbeitstitel Lord of the Rings: The Hunt for Gollum bereits den Kern der neuen Geschichte. Denn nachdem Sméagol Isildurs Schatz im Fluss "fand" und seinen Freund dafür ermordete, wusste niemand von seinem Ringbesitz. Erst später spitzt sich die Lage zu. So wird der neue Film wohl zwischen Bilbos Geburtstag und Frodos Aufbruch nach Bruchtal spielen, also parallel zum Anfang von Der Herr der Ringe: Die Gefährten.

Wovon handelt Gollums Herr der Ringe-Film?

Denn erst nachdem Golllum Saurons Ring an Bilbo verliert und Gandalf von der Kreatur erfährt, schickt der Zauberer Aragorn auf Suche nach Gollum: aus Angst, was der vorige Ringträger dem Feind in Mordor von dem Hobbit erzählen könnte. Gollum hat unterdessen tatsächlich in der Stadt Dale am Einsamen Berg von Bilbos Heimkehr ins Auenland erfahren, zieht aber Richtung Mordor, wo er sich mit der Spinne Kankra anfreundet und schließlich von Sauron geschnappt und gefoltert wird ("Beutlin! Auenland!").

Warner Aragorn als Hauptfigur im Gollum-Film?

Der Ausgang der Geschichte ist bekannt: Sauron erfährt durch Gollum vom neuen Hobbit-Besitzer seines vermissten Machtinstruments, auch wenn dieses von Bilbo Beutlin mittlerweile an Frodo Beutlin übergegangen war. In Tolkiens Geschichte findet Aragorn Gollum kurze Zeit später und lässt ihn in der Obhut der Waldelben im Düsterwald, wo Gandalf ihn verhört (und so von der unmittelbaren Bedrohung erfährt), bevor Gollum erneut entkommt.

Peter Jackson erklärte darüber hinaus zum Filminhalt:



Wir wollen [Gollums] Hintergrundgeschichte erforschen und uns mit den Teilen seiner Reise beschäftigen, für die wir in den früheren Filmen keine Zeit hatten. Es ist noch zu früh, um zu sagen, wer seinen Weg kreuzen wird, aber wir werden uns an Professor Tolkien orientieren.

Nachdem am Ende von Peter Jacksons Der Hobbit: Die Schlacht der Fünf Heere bereits ein Waldläufer im Norden erwähnt wurde, den Legolas aufsuchen wollte, könnte ein jüngerer Aragorn zum entscheidenden Cast-Mitglied des neuen Gollum-Films werden. Aber werden wir auch Figuren wie Gandalf wiedersehen?

Cast & Crew: Wer ist am Gollum-Film beteiligt?

Die Rechteinhaber der Embracer Group sowie die Studios Warner Bros. und New Line Cinema schlossen sich erneut für die Produktion des Tolkien-Mittelerde-Films zusammen. Die neuseeländische Effekt-Schmiede WETA ist ebenfalls wieder mit an Bord. Hinter der Kamera kehrten außerdem weitere Kreative aus der Herr der Ringe-Welt zurück:

Andy Serkis wird Regie beim Gollum-Film führen (nachdem er schon unter Peter Jackson als Second-Unit-Regisseur der Hobbit-Filme fungierte) und ist ausführender Produzent



wird Regie beim Gollum-Film führen (nachdem er schon unter Peter Jackson als Second-Unit-Regisseur der Hobbit-Filme fungierte) und ist ausführender Produzent Peter Jackson ist als Produzent dabei



ist als Produzent dabei Fran Walsh , Ehefrau von Peter Jackson, ist erneut Produzentin und Drehbuchautorin

, Ehefrau von Peter Jackson, ist erneut Produzentin und Drehbuchautorin Philippa Boyens ist wieder Produzentin und Drehbuchautorin



ist wieder Produzentin und Drehbuchautorin Phoebe Gittins (The War of the Rohirrim) schreibt am Drehbuch mit



(The War of the Rohirrim) schreibt am Drehbuch mit Arty Papageorgiou (The War of the Rohirrim) ist ebenfalls Drehbuchautor

Warner Ikonischer Gollum-Star: Andy Serkis als Sméagol

Für die Besetzung des Herr der Ringe-Spin-offs wurden noch keine Stars verkündet. Einzige Ausnahme: Andy Serkis wird erneut in den Motion-Capture-Anzug schlüpfen, um nach seinen vier bisherigen Auftritten (den drei Herr der Ringe-Filmen und dem ersten Hobbit-Abenteuer) abermals Gollum zu verkörpern.

Ob Schauspieler wie Ian McKellen (Gandalf), Viggo Mortensen (Aragorn), Arwen (Liv Tyler), Legolas (Orlando Bloom) oder Thranduil (Lee Pace) zurückkehren oder im Falle ihres Figuren-Auftretens von jüngeren Stars ersetzt werden, steht hingegen noch in den Sternen.

Herr der Ringe-Dreharbeiten, Bilder, Trailer und mehr

Aktuell befindet sich The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum im Stadium der Drehbuch-Entwicklung. Es wurde jedoch bereits bekannt, dass der Film an den Drehort Neuseeland zurückkehren wird. Vor 2025, wann die Dreharbeiten voraussichtlich starten, wird es aller Voraussicht keine nennenswerten Einblicke in die Produktion geben.

Die bisherigen Herr der Ringe- und Hobbit-Filme könnt ihr aktuell bei Amazon Prime * streamen

Meinungen und Kontroversen zum neuen Herr der Ringe-Film

Auf die erste Meldung eines Gollum-Films reagierten Herr der Ringe-Fans gespalten. Während die einen sich sofort interessiert zeigten, prangerten die anderen die Themenwahl als uninteressant und ausgelutscht an, weil sie Fanfiction produziere, statt kreative neue Wege zu gehen. Klammert sich das Herr der Ringe-Franchise zu sehr an das Alte?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für zusätzliches Aufsehen sorgte, dass ein bereits ein 39-minütiger Fanfilm namens The Hunt for Gollum existiert. Er wurde im Jahr 2009 für 5000 US-Dollar produziert, nach Verkündigung des gleichnamigen Kinoprojekts jedoch kurzzeitig von YouTube entfernt. Das sorgte für einen Fan-Aufschrei, sodass das Werk nach gesicherter (nicht profitorientierter) Rechtslage wieder eingesetzt werden konnte.



Peter Jacksons drei Herr der Ringe-Filme spielten zusammen fast 3 Milliarden US-Dollar weltweit ein, die Hobbit-Trilogie etwa dieselbe Summe. 17 Oscar-Gewinne (von 31 Nominierungen) veredelten das Fantasy-Universum. Ob der Gollum-Film daran anknüpfen kann, wird sich 2026 zeigen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.