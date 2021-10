Neuer Kevin – Allein zu Haus-Film auf Disney+: Die Fans sind entsetzt vom ersten Trailer

Vor wenigen Tagen erschien der erste Trailer zum neuen Kevin – Allein zu Haus-Film, der im November auf Disney+ erscheint. Die Reaktionen der Fans sind vernichtend.

Disney erweckt dieses Jahr einen der größten Weihnachtsklassiker zu neuem Leben: Kevin – Allein zu Haus. Bereits seit einer ganzen Weile wissen wir, dass sich mit Nicht schon wieder allein zu Haus ein neuer Film der 1990 von Harry Potter-Regisseur Chris Columbus gestarteten Reihe in der Entwicklung findet.

Am Dienstag erschien der erste Trailer und stellte uns den neuen Kevin-Film vor, der im November auf dem Streaming-Dienst Disney+ seine Premiere feiern wird. Die Reaktionen fallen vernichtend aus. Für viele Fans könnte die Mischung auf Fortsetzung und Remake kaum weiter von der Magie des Originals mit Macaulay Culkin entfernt sein.

Nicht schon wieder allein zu Haus: Reaktionen zum Trailer des neuen Kevin – Allein zu Haus-Films

Wir haben uns auf Twitter umgeschaut, was die Fans zum Nicht schon wieder allein zu Haus-Trailer schreiben. Ins Auge fallen viele Beiträge, die in folgende Richtung gehen: "Alles an [diesem Trailer] ... ist FALSCH!!"

Manche Leute weigern sich sogar die Existenz des Films zu akzeptieren, so enttäuscht sind sie von den ersten Bildern aus Nicht schon wieder allein zu Haus.

Der neue Kevin-Film sieht aus, wie eine überflüssige Kopie des Originals, der zudem die spannenden Elemente der Vorschlage abschwächt: Die Einbrechenden sind weniger fies, der Protagonist nicht so liebenswürdig.

Nicht schon wieder allein zu Haus ist bereits der sechste (!) Film der Kevin-Reihe. Für viele ist jedoch klar, dass es nur Teil 1 und 2 braucht. Der Rest kann getrost vergessen werden.

Manche Filme sollten einfach in Ruhe gelassen werden. Der Trailer zu Nicht schon wenig allein zu Haus gibt wenig Grund zur Hoffnung, dass es sich hierbei um eine würdige Fortführung der Reihe handelt.

Einige Fans reagieren mit einem ikonischen Meme aus dem Original auf den Trailer des neuen Films. Ihre Vermutung: Vermutlich würde sich Macaulay Culkin bei der Sichtung von Nicht schon wieder allein zu Haus genauso erschrecken wie sein Kevin 1990.



Apropos Macaulay Culkin: Dass der ursprüngliche Star der Reihe nicht in die Wiederbelebung auf Disney+ involviert ist, sorgt für zusätzliche Enttäuschung.

Culkin selbst bestätigt auf Twitter, dass er nicht in den neuen Kevin-Film involviert ist.

Einen Rückkehrer aus dem Original gibt es trotzdem: Devin Ratray ist erneut als Buzz McCallister am Start und zeigt sich in Polizeiuniform. Für manche Fans ist das Grund genug, Nicht schon wieder allein zu Haus eine Chance zu geben.

Generell lassen sich zwischen den vielen negativen Reaktionen auch einige positive Stimmen finden. Ein paar richtige Knöpfe scheint der Trailer durchaus zu drücken.

Nicht schon wieder allein zu Haus startet am 12. November 2021 auf Disney+.



Hat euch der Trailer zu Nicht schon wieder allein zu Haus auch so entsetzt?