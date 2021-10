Der erste Trailer zum neuen Kevin – Allein zu Haus zeigt Kevin endlich als den Psychopathen, der er schon immer war

In wenigen Wochen erscheint ein neuer Kevin – Allein zu Haus-Film auf Disney+. Was wir uns davon erwarten dürfen, zeigt der erste Trailer.

Kevin – Allein zu Haus ist einer der größten Weihnachtsklassiker. Seit über 30 Jahren ist die Komödie im Dezember fester Bestandteil des TV-Programm im Dezember. Dieses Jahr wagt Kevin den Sprung ins Streaming und tobt sich nach Herzenslust auf Disney+ aus.

Der neue Kevin-Film erscheint im November auf Disney+

Mit Nicht schon wieder allein zu Haus, der im Original den Titel Home Sweet Home Alone trägt, präsentiert Disneys Streaming-Dienst eine neue Version der vertrauten Geschichte. Wieder wird ein Junge an Weihnachten von seinen Eltern vergessen und muss daraufhin das Haus seiner Familie gegen fiese Eindringlinge verteidigen.

Trailer zum neuen Kevin – Allein zu Haus-Film auf Disney+

Am 12. November 2021 feiert Nicht schon wieder allein zu Haus auf Disney+ seine Premiere. Aus diesem Anlass wurde nun ein amüsanter Trailer veröffentlicht, der uns einen ersten Einblick in den Film gewährt. Schnell ist klar: Der neue Kevin hat sichtlich Freude daran, den Einbrechenden das Handwerk zu legen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Nicht schon wieder allein zu Haus schauen:

Home Sweet Home Alone - Trailer (English) HD

Tatsächlich heißt der Kevin in Nicht schon wieder allein zu Haus gar nicht Kevin, sondern Max. Gespielt wird er von Archie Yates, der bereits in Taika Waititis satirischem Jojo Rabbit in einer kleinen Nebenrolle für Aufsehen sorgte. Als Nachfolger von Macaulay Culkin zeigt er sich von einer geradezu furchteinflößenden Seite.

Der neue Kevin macht keine Gefangenen auf Disney+

Wenn Ellie Kemper und Rob Delaney in das traute Heim einbrechen, werden sie von einem Max in Scarface-Pose empfangen, der sie direkt mit Billard-Kugeln beschießt. Die hätten sicherlich auch Joe Pesci und Daniel Stern im Originalfilm umgehauen. Max erweist sich im Trailer als kleiner Psychopath, mit dem nicht zu scherzen ist.

Das unschuldige Kind kommt in keiner Szene zum Vorschein. Der neue Kevin genießt das Chaos ab der ersten Sekunde. Kein Wunder, auf dem Regiestuhl sitzt ein Experte für derben Humor. Dan Mazer war an zahlreichen Projekten von Sacha Baron Cohen beteiligte, inszenierte den Jackass-Spaß Dirty Grandpa und hat mit Office Christmas Party eine Weihnachtskomödie in der Tradition von Hangover abgeliefert.



Kevin – Allein zu Haus: Ein Darsteller war extrem gemein zu Macaulay Culkin

Ob der neue Kevin-Film wirklich dermaßen über die Stränge schlägt, darf bezweifelt werden. Immerhin handelt es sich um eine familienfreundliche Produktion, die für den familienfreundlichen Streaming-Dienst Disney+ maßgeschneidert wurde.

