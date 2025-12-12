Neuer Platz 1 bei Netflix: Absolute Legende stampft selbst Stranger Things und Diddy-Doku in den Boden

Selbst ein Netflix-Blockbuster wie Stranger Things ist dieser Popkultur-Legende nicht gewachsen. Sobald sie irgendwo auftaucht, ist Chaos vorprogrammiert.

Vor ein paar Wochen sah es noch so aus, als würde Stranger Things den gesamten Dezember über die Netflix-Charts dominieren. In den vergangenen Tagen hat sich allerdings einiges getan, sodass der Mystery-Überflieger nicht mehr länger auf Platz 1 der aktuell beliebtesten Serien bei dem Streaming-Dienst steht.

Nachdem die Veröffentlichung der vierteiligen Doku Sean Combs: The Reckoning für ein Erdbeben in den Netflix-Charts gesorgt hat, setzt sich nun eine absolute Legende an die Spitze. Rowan Atkinson, der als Mr. Bean unsterblich geworden ist, hat eine neue Serie am Start und die begeistert gerade unzählige Abonnent:innen.

Man vs. Baby: Rowan Atkinson lässt Stranger Things und die Diddy-Doku bei Netflix hinter sich

Bereits vor drei Jahren hat Atkinson bewiesen, dass immer noch jede Menge Mr. Bean in ihm steckt, als er bei Netflix die absurd witzige Miniserie Man vs. Bee veröffentlicht hat. Jetzt wiederholt der britische Schauspieler und Comedian das Erfolgskonzept mit einer veränderten Variable: Anstelle einer Hummel wird ihm dieses Mal ein Baby zum Verhängnis. Der Titel lautet entsprechend Man vs. Baby.

Hier könnt ihr den Trailer zu Man vs. Baby schauen:

Man Vs Baby - Trailer (Deutsch) HD

Nach der Hummel-Eskalation und der darauffolgenden, dreimonatigen Haftstrafe wollte Trevor Bingley (Rowan Atkinson) sein Leben eigentlich ruhiger angehen. Als Hausmeister einer Schule verdient er sich seinen Unterhalt. Als er eines Tages ein lukratives Angebot erhält, erneut in die Welt des Housesittings einzutauchen, kann er nicht widerstehen und nimmt den Job in einem luxuriösen Penthouse in London an.

Am Anfang überwiegt das Staunen, in was für eine prächtige Welt er da hineingeraten ist. Es dauert allerdings nicht lange, bis sich Trevor in einer überaus unglücklichen Situation wiederfindet. Denn plötzlich ist da ein Baby, um das er sich kümmern muss, obwohl er keine Ahnung davon hat. Und jeder Versuch, das Baby irgendwie loszuwerden, macht die Sache für ihn noch schlimmer und schlimmer und schlimmer.

Man vs. Baby erobert die Netflix-Charts: Rowan Atkinson packt einen weiteren Tollpatsch aus

Einmal mehr navigiert Atkinson eine tollpatschige Figur durch einen Parkour, der komplett darauf ausgerichtet ist, ihn zu Fall zu bringen. Egal, ob Mr. Bean oder Johnny English: Wenige Dinge machen mehr Spaß, als Atkinson bei diesen Stolperaktionen zu erleben. Genauso wie bei Man vs. Bee brodelt unter der Oberfläche von Man vs. Baby jedoch mehr und wir erhalten erneut eine faszinierende Charakterstudie.

Die aktuelle Serien-Top-10 bei Netflix (Stand: 12. Dezember 2025)

Dass Man vs. Baby so erfolgreich ist, liegt sicherlich auch daran, dass man die Serie leicht an einem Abend bingen kann. Die vier Episoden ergeben am Ende ungefähr die Länge eines abendfüllenden Spielfilms – der perfekte Streaming-Snack für zwischendurch. Hoffen wir, dass Atkinson die "Man vs. ..."-Reihe, die er mit Johnny English-Veteran William Davies geschaffen hat, eines Tages auch mit Teil 3 fortsetzen kann.

