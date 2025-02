Neues Avatar 3-Bild zeigt den düstersten Ort von Pandora – so habt ihr den Planeten noch nie gesehen

Die Avatar-Filme zeigten Pandora bisher als paradiesischen Planeten. In Teil 3 lernen wir einen Ort kennen, der jedoch so gar nicht ins Bild der sonst so malerischen Landschaften passen will.

Wären da nicht die ausbeuterischen, kriegstreibenden Menschen – Pandora wäre der wohl schönste Ort im ganzen Universum. Natur und Na'vis im Einklang: Ganz so einfach ist es dann doch nicht, wie der neueste Einblick in den dritten Teil von James Camerons Sci-Fi-Saga zeigt. Auch Pandora besitzt seine düsteren Ecken. In Avatar: Fire and Ash lernen wir den Mangkwan Clan kennen, der auch als Ash Clan bekannt ist und von der unerschrockenen Varang (Oona Chaplin) angeführt wird. Varang wurde aufgrund ihrer Handlungen und Entscheidungen bereits als streitbare Figur im Avatar-Kosmos umschrieben. Der Grund: Sie hat ihr Volk leiden sehen. Avatar 3: Neues Bild zeigt die Heimat des Mangkwan Clans Doch was ist den Mangkwans widerfahren? Das britische Filmmagazin Empire teilt neue Informationen, inklusive einer Konzeptzeichnung, die uns die Heimat des Clans zeigt – und die sieht keineswegs so traumhaft aus, wie wir es von Pandora gewohnt sind. Stattdessen offenbart sich uns ein hoffnungsloses Bild der Zerstörung. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Was ist hier passiert? Haben die Menschen diesen Ort überfallen und niedergebrannt? Tatsächlich waren die Invasoren von der Erde ausnahmsweise nicht schuld am Leid eines Na'vi-Stammes. Produktionsdesigner Dylan Cole verrät Folgendes: [Der Mangkwan] wurden von einer Naturkatastrophe heimgesucht, und das hat ihre Kultur geprägt. Vieles in der Welt von Pandora ist reich und pulsierend und voller Leben – das hier ist das genaue Gegenteil. Ursprünglich lebten die Mangkwan genauso wie die Omatikaya in einem riesigen Baum. Wie die Konzeptzeichnung zeigt, ist davon jedoch nicht viel übrig geblieben. Von dem großen Baum ragt nur noch ein Rumpf aus der Dürre – noch nie haben wir eine dermaßen klagende Landschaft auf dem sonst so verträumten Planeten gesehen. Zudem wirft das Bild die Frage auf, ob uns Avatar: Fire and Ash zeigt, was genau passiert ist. Denkbar wäre ein Flashback, der uns in die Vergangenheit entführt, obwohl die Avatar-Filme bisher ohne solche erzählerischen Kniffe ausgekommen sind. Vielleicht schildert auch Varang selbst die Katastrophe, die ihre Heimat zerstört hat. Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zu Avatar: Ash and Fire Kinostart: Wann kommt Avatar 3 raus? Mehr über Varang, die Mangkwan und ihre zerstörte Heimat erfahren wir spätestens am 17. Dezember 2025, wenn Avatar: Fire and Ash in den deutschen Kinos startet. Vielleicht zeigt uns der Trailer auch schon vorher ein paar der bewegten Bilder aus dem finalen Film, die auf Basis der obigen Konzeptzeichnung entstanden sind.