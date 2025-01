Avatar 3 enthüllt Bilder zu zwei völlig neuen Na'vi-Stämmen, die wir noch nie zuvor gesehen haben

Wir befinden uns offiziell im Jahr von Avatar: Fire and Ash. Von einem Trailer sind wir zwar noch weit entfernt, dafür gibt es neue Bilder, die Einblick in Teil 3 der bombastischen Sci-Fi-Reihe geben.

Nach zwei Filmen haben wir erst einen Bruchteil der faszinierenden Welt von Pandora gesehen. Das deutete sich bereits letztes Jahr an, als auf der D23 ein ganzer Schwung wunderschönen Konzeptzeichnungen zu Avatar: Fire and Ash enthüllt wurden. Nun gibt es einen weiteren Einblick in den aufwendigen Sci-Fi-Blockbuster.



Empire konnte sich exklusiv zwei weitere Konzeptzeichnungen sichern, die uns die zwei neuen Na'vi-Stämme vorstellen. In Teil 3 von James Camerons milliardenschweren Sci-Fi-Saga lernen wir den Ash Clan und die Wind Traders kennen. Beide Na'vi-Völker waren bisher in keinem der Avatar-Filme zu sehen, die ins Kino kamen.

Avatar 3: Neue Bilder zeigen die Anführerin des Ash Clan und die Wind Traders in der Sci-Fi-Fortsetzung

Das erste Bild stellt uns den Ash Clan und seine furchteinflößende Anführerin vor: Varang. Gespielt wird sie von Oona Chaplin, die als Talisa Maegyr in der HBO-Serie Game of Thrones zu sehen war. Darüber hinaus gehört sie zum Cast von The Crimson Field und Taboo. Jetzt taucht sie in den feurigen Teil Pandoras ein.

Im Interview mit Empire liefert Cameron konkrete Details zu der neuen Figur:

Varang ist die Anführerin eines Volkes, das eine unglaubliche Not erlebt hat. Sie ist dadurch abgehärtet. Sie würde alles für [ihren Stamm] tun, sogar Dinge, die wir als böse ansehen würden. Eine Sache, die wir in diesem Film erreichen wollten, ist, dass er nicht schwarz-weiß und simpel ist. [...] Wir versuchen, über das Paradigma 'alle Menschen sind böse, alle Na'vi sind gut' hinauszugehen.

Das zweite Bild rückt die Wind Traders ins Zentrum. Mit riesigen Schiffen bewegen sie sich durch die Lüfte von Pandora. Wer den Stamm anführt, wissen wir aber noch nicht.

Trotzdem teast Cameron auch hier ein paar spannende Details:

[Die Wind Traders] sind nomadische Händler, vergleichbar mit den Kamelkarawanen auf der Gewürzstraße im Mittelalter. [...] Wie alle Na'vi leben sie in einer Symbiose mit ihren Kreaturen. Wenn du nautisches Blut in deinen Adern hast, wirst du auf [ihrem] Schiff sein wollen.

Wie genau die neuen Stämme in die Handlung des Films passen, wissen wir noch nicht. Camerons Vorhaben, mit dem Ash Clan die Machtverhältnisse auf Pandora aufzumischen und die Grenze zwischen Gut und Böse zu verwischen, klingt dennoch vielversprechend. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, findet ihr hier alle wichtigen Infos zu Avatar 3.

Sci-Fi-Fortsetzung: Wann startet Avatar 3 im Kino?

Avatar: Fire and Ash kommt am 17. Dezember 2025 in die deutschen Kinos. Nach Teil 3 sind zwei weitere Fortsetzungen geplant, die ab 2029 und 2031 die große Leinwand erobern werden – zumindest, wenn alles nach Plan läuft.