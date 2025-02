Neues Bild enthüllt: Avatar 3 wartet mit einer Sci-Fi-Schlacht auf, die Teil 2 komplett in den Schatten stellt

Falls ihr dachtet, dass James Cameron bei Avatar 3 einen Gang runterschaltet, habt ihr euch geirrt. Die heiß erwartete Sci-Fi-Fortsetzung wird noch bombastischer als der Vorgänger.

Wie will man einen Mega-Blockbuster vom Schlage Avatar: The Way of Water übertreffen? In epischen drei Stunden entfesselte Regisseur James Cameron vor drei Jahren eine unglaubliche Bildgewalt im Kino, die bis heute ihresgleichen sucht. Doch keine Angst: Auch der nächste Teil der Reihe hat einiges an Bombast zu bieten.

Auf den Trailer zu Avatar: Fire and Ash müssen wir uns zwar noch ein bisschen gedulden. Dafür wurde nun eine neue Konzeptzeichnung veröffentlicht, die uns einen Vorgeschmack auf das große Finale des Films gewährt. Offenbar erwartet uns eine riesige Schlacht mit futuristischem Kriegsgerät, das Pandora erneut erzittern lässt.

Erstes Bild zur großen Endschlacht in Avatar 3: Pandora wird in der Sci-Fi-Fortsetzung im Krieg versinken

Nachdem Empire bereits im Januar spannende Details zum dritten Teil der Avatar-Reihe auftreiben konnte, wartet das britische Filmmagazin jetzt mit einem neuen Einblick sowie einem Interview mit Produktionsdesigner Ben Procter auf.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Gegenüber Empire verrät Procter:

Wir werden eine Luft- und Wasserschlacht für die Ewigkeit erleben, wenn die pandoranischen Streitkräfte und die RDA [Resources Development Administration] in einer wirklich interessanten Umgebung aufeinandertreffen.

Ausgehend von Procters teasenden Worten ist das Finale des zweiten Teils danach "nichts weiter als ein Scharmützel". Nachdem wir zuletzt mit der S-76 SeaDragon ein riesiges Kriegsschiff im Avatar-Universum kennengelernt haben, stellt uns Fire and Ash das mehr als doppelt so große Factory Ship der RDA vor.

Laut Empire handelt es sich bei dem Factory Ship um eine schwimmende Ölplattform, die nur für einen Zweck geschaffen wurde: Um Pandora seiner Bodenschätze zu berauben. Die Beschaffenheit dieses Schiffs ist nicht nur industrieller Natur. "Aus diesen Schiffen kommt eine Armee heraus, und das alles führt zu einem Krieg", so Procter.

Als hätten die Na'vis noch nicht genug unter den menschlichen Invasor:innen gelitten, ist in Avatar: Fire and Ash der Krieg unabwendbar. So klingt zumindest Procters abschließende Umschreibung des Finales: "Am Ende von Avatar 3 werden wir einen Konflikt von einem Ausmaß sehen, wie wir ihn bisher noch nicht gesehen haben."

Sci-Fi-Fortsetzung: Wann startet Avatar 3 im Kino?

Obwohl wir von den Avatar-Fortsetzung vor allem Kinostartverschiebungen gewohnt sind, scheint Avatar: Fire and Ash das aktuell festgelegte Datum einhalten zu können. Am 17. Dezember 2025 geht das Sci-Fi-Abenteuer vor der traumhaften Kulissen von Pandora weiter. Hoffen wir, dass der Planet am Ende des Films nicht völlig zerstört ist.