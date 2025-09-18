Nachts im Museum-Regisseur Shawn Levy dreht aktuell einen neuen Star Wars-Film mit Ryan Gosling in der Hauptrolle. Nun gibt es einen neuen Einblick in den Ableger der Sternensaga.

Während wir immer noch vergeblich auf die Veröffentlichung des ersten Trailers zu The Mandalorian & Grogu warten, kündigt sich das nächste Abenteuer in der weit entfernten Galaxis mit überraschend viel Bildmaterial an. Bereits Ende August haben wir einen schwarz-weißen First Look erhalten, der uns die beiden Hauptdarsteller aus Star Wars: Starfighter präsentierte. Nun gibt es Nachschub in Farbe.

Star Wars: Starfighter spielt offenbar auf einem Meeresplaneten

Regisseur Shawn Levy hat auf seinen Social-Kanälen einen weiteren Schnappschuss von den Dreharbeiten gepostet. Erneut posiert Ryan Gosling an der Seite von Newcomer Flynn Gray vor der Kamera – dieses Mal allerdings in einer Umgebung, die auf den ersten Blick gar nicht nach einem Star Wars-Film aussieht. Entgegen des Speeders und den Rohren im Hintergrund des ersten Bilds, befinden wir uns auf Hoher See.

"Irgendwo im Mittelmeer", schreibt Levy ergänzend zu dem neuen Bild, das uns hinter die Kulissen von Star Wars: Starfighter entführt und ein paar mehr Details hinsichtlich der Kostüme von Gosling und Gray zum Vorschein bringt. Auf Twitter werden Parallelen zum Look von Han Solo gezogen, noch mehr beschäftigt viele Fans aber die Tatsache, dass dieser Film offenbar (zum Teil) auf einem Meeresplaneten verortet ist.

Es gibt sogar einen ganz konkreten Vorschlag: Castilon aus der Animationsserie Star Wars Resistance, die von 2018 bis 2020 in zwei Staffeln bei Disney XD ausgestrahlt wurde. Die Serie spielt während der Ereignisse der Sequel-Trilogie und entführt auf den Supertanker Colossus, wo sich die besten Pilot:innen der Galaxis einfinden, um gegeneinander Rennen zu fliegen und Aufträge anzunehmen.

Da Star Wars: Starfighter zeitlich gesehen nach den Ereignissen der Sequel-Trilogie angesiedelt ist, sehen viele Fans die Chance auf eine Verbindung zu Resistance. Flynn Gray würde auch perfekt zum jungen Ensemble passen, das wir in der Serie kennengelernt haben. Vorerst handelt es sich aber nur um pure Spekulation. Lucasfilm hat bislang keine offizielle Synopse zu Star Wars: Starfighter veröffentlicht.

Wann startet Star Wars: Starfighter im Kino?

Am 26. Mai 2027 starten Ryan Gosling und Flynn Gray in Star Wars: Starfighter auf der großen Leinwand durch. An ihrer Seite werden u.a. Amy Adams, Matt Smith, Mia Goth und Aaron Pierre zu sehen sein. Das Drehbuch stammt von Jonathan Tropper, der mit Levy zuvor den Netflix-Film The Adam Project umgesetzt hat.