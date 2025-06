Nach The Mandalorian & Grogu kommt Star Wars: Starfighter ins Kino. Wir verraten euch alle wichtigen Infos zu Start, Handlung, Besetzung und zum Trailer des neuen Weltraumabenteuers.

Die Skywalker-Saga ist vorbei, doch das bedeutet noch lange nicht, dass es keine neuen Star Wars-Filme mehr gibt. Während The Mandalorian & Grogu das Mandoverse ins Kino bringt, entwickelt Lucasfilm aktuell mehrere Projekte, die das Star Wars-Universum mit eigenständigen Geschichten erweitern sollen. Eines davon ist Star Wars: Starfighter, das bereits in naher Zukunft die große Leinwand erobern soll.

Wann startet Star Wars: Starfighter im Kino?

Star Wars: Starfighter startet am 26. Mai 2027 in den deutschen Kinos.

Der US-Start erfolgt einen Tag später. Damit bleibt der neue Ableger der Tradition der Saga treu: Sowohl die Filme der Original- als auch die der Prequel-Trilogie feierten jeweils im Mai ihres Jahres Premiere. Die Sequel-Trilogie und Rogue One wählten dagegen Dezember als Kinostart. Jetzt sind wir aber wieder im Mai angekommen.

Wann kommt der Trailer zu Star Wars: Starfighter?

Auf den Trailer müssen wir noch lange warten, da die Dreharbeiten noch nicht begonnen haben. Dafür wurde auf der Star Wars Celebration 2025 ein kurzes Video veröffentlicht, das den Starfighter-Titel vor dem vertrauten Sternenhimmel enthüllt:

Star Wars: Starfighter - Logo Reveal Teaser (English) HD

Wann spielt Star Wars: Starfighter auf der Timeline?

Die Ereignisse von Star Wars: Starfighter sind fünf Jahre nach der Schlacht um Exegol angesiedelt, die wir im Finale von Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers gesehen haben. Auf der Star Wars-Timeline bewegen wir uns somit im Jahr 40 NSY. Das NSY steht für "nach der Schlacht um Yavin" – also 40 Jahre nach der Zerstörung des ersten Todessterns.

Was ist die Handlung von Star Wars: Starfighter?

Konkrete Details zur Handlung sind bislang nicht bekannt. Laut Gerüchten befindet sich im Mittelpunkt der Geschichte ein 15-jähriger Junge, der über eine besondere Beziehung zur Macht verfügt. Was auf alle Fälle feststeht, ist, dass der Film ähnlich wie Rogue One und Solo: A Star Wars Story ein eigenständiges Star Wars-Abenteuer erzählt.

Wer gehört zur Besetzung von Star Wars: Starfighter?

Bisher stehen zwei Stars fest:

Ryan Gosling (bekannt aus Drive, Blade Runner 2049 und Barbie)



Mia Goth (bekannt aus X, Pearl und MaXXXine)



Welche Rollen die beiden spielen, ist ein gut gehütetes Geheimnis in den Hallen von Lucasfilm. Es ist aber davon auszugehen, dass wir ihre Figuren bisher nirgends in einer anderen Star Wars-Geschichte gesehen haben. Durch die Verortung auf der Timeline soll es dennoch möglich sein, dass bekannte Figuren aus der Sequel-Trilogie in Star Wars: Starfighter auftauchen. Offiziell bestätigt ist das bisher aber nicht.

Mehr zum Casting:

Wer dreht und schreibt Star Wars: Starfighter?

Shawn Levy ist der Regisseur von Star Wars: Starfighter. Zuvor inszenierte er den Marvel-Blockbuster Deadpool & Wolverine und brachte die Nachts im Museum-Reihe ins Kino. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Jonathan Tropper, der zuvor im Zuge des Netflix-Films The Adam Project mit Levy zusammengearbeitet hat. Die Dreharbeiten zu Star Wars: Starfighter sollen noch dieses Jahr im Herbst starten.



Was hat Star Wars: Starfighter mit dem Videospiel zu tun?

Unter dem Titel Star Wars: Starfighter wurde 2001 auch ein Videospiel veröffentlicht, das von LucasArts entwickelt wurde. Es handelt sich aber um komplett verschiedene Projekte. Das Spiel ist zu Beginn der Prequel-Trilogie angesiedelt und dreht sich um Starfighter-Pilot:innen, die versuchen, die Invasion von Naboo aufzuhalten, die ein wichtiger Handlungspunkt von Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung ist.