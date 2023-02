Nicht bei Netflix oder Amazon: Das Team, das 7.000 Autos schrottete, bringt eine neue Action-Serie an den Start

Diesen Freitag startet eine aufwendige neue Action-Serie, aber nicht bei Netflix oder Amazon. Lest hier, was auf euch bei Drift – Partners in Crime zukommt.

Zwei Brüder, zwei Polizisten und doch komplett unterschiedliche Menschen. Das sind die beiden Figuren von Ken Duken und Fabian Busch in der neuen Serie Drift - Partners in Crime. Eine mörderische Story führt sie zusammen. Dafür, dass es in der Action-Serie ordentlich zur Sache geht, sorgt das Team von Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei, das in über 20 Jahren rund 7.000 Autos geschrottet hat, wie RTL nachgezählt hat. Auch Drift lockt mit aufwendigen Stunts, aber die Story ist etwas komplexer als man es bei der Autobahnpolizei gewohnt ist.

Am 24. Februar startet Drift – Partners in Crime beim Streaming-Dienst WOW. Näheres zur Veröffentlichung erfahrt ihr weiter unten im Artikel.

Schaut euch hier den Trailer für Drift – Partners in Crime an:

Drift: Partners in Crime - S01 Trailer (Deutsch) HD

Worum geht's in der Sky-Serie Drift – Partners in Crime?

Leo Zeller (Fabian Busch) und Alois "Ali" Zeller (Ken Duken) sind Brüder, die eigentlich kaum etwas verbindet. Und so richtig leiden können sie sich auch nicht, weshalb sie die vergangenen Jahre versucht haben, sich zu meiden. Ali lebt sein Leben in München als Polizist beim Kommissariat für operative Maßnahmen und Leo seines in Leipzig als Ermittler beim Landeskriminalamt. Nun aber führt das Schicksal die ungleichen Brüder wieder zusammen.

Nach einer gescheiterten Gefangenen-Überführung wird dem Fahrer Ali die Schuld in die Schuhe geschoben. Widerwillig versucht Leo ihm zu helfen. Dabei finden sich beide plötzlich im Zentrum einer Verschwörung wieder. Komplett auf sich allein gestellt, begeben sich die Brüder auf eine aufregende und gefährliche Reise, um mehr über die mysteriösen Drahtzieher der Verschwörung herauszufinden, die selbst auf die Polizeibehörde Einfluss nimmt.

Die Action-Serie wird in zwei Teilen veröffentlicht – und weitere Infos zur Serie

Bei Sky und dem Streaming-Dienst WOW starten ab sofort die ersten fünf Episoden von Drift Staffel 1. Laut Sky sind diese inhaltlich abgeschlossen. Alle Folgen haben eine Laufzeit von rund 45 Minuten.

Regie bei Folge 1 bis 5 führte Tim Trachte, er schon bei der Netflix Serie Biohackers mitwirkte. Die zweite Hälfte der 1. Staffel verantwortet der langjährige Kameramann Ngo The Chau (Stereo). Hinter den Kulissen, etwa bei Produktion und Autorenstab, finden sich einige Personalien aus dem Umfeld von Alarm für Cobra 11, allen voran die Firma ACTION CONCEPT, welche die Action-Serie seit 1992 für RTL produziert.

Wann kommt der 2. Teil von Drift zu Sky?

Die restlichen fünf Episoden von Drift sollen im Herbst 2023 zu WOW bzw. Sky kommen, einen konkreten Starttermin gibt es allerdings nicht.

Action-Fans haben also die Qual der Wahl: Bei Netflix kehrt Formula 1: Drive to Survive zeitgleich mit Staffel 5 zurück und bei Sky lockt Drift ebenfalls alle vor die Mattscheibe, die sich an einer gepflegten Verfolgungsjagd erfreuen können.