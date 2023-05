Nicht bei Netflix oder Amazon: Überragender Sci-Fi-Film, der mit unerträglich intensivem Alien-Angriff die Welt brennen lässt

Bei Paramount+ könnt ihr Cloverfield streamen. Hinter der damaligen Marketing-Sensation steckt ein Found-Footage-Film, der unglaublich realistischen Horror einer Alien-Invasion entfacht.

Zuerst gab es nur kleine Puzzleteile zu sehen. Ein rätselhafter Teaser-Trailer im Kino, verschiedene Webseiten und vage Theorien, was sich Lost-Mastermind J.J. Abrams hier als Produzent wohl ausgedacht hat. Heute ist bekannt, wie die geniale Marketing-Kampagne 2007 aus dem Found-Footage-Blockbuster Cloverfield eine virale Sensation im Blair Witch Project-Stil machte.

Ohne den damaligen Medienrummel bleibt vom Film des späteren The Batman-Regisseurs Matt Reeves beeindruckend intensiver Alien-Terror, der ein realistisches Katastrophen-Szenario mit der unmittelbaren Found-Footage-Technik verbindet. Bei Paramount+ könnt ihr das Sci-Fi-Highlight im Abo streamen. *

Sci-Fi-Kracher Cloverfield dringt tief in Angst und Panik vor Ausnahmezuständen ein

Zu Beginn des Films wird darauf hingewiesen, dass die nachfolgenden Aufnahmen aus einer Kamera stammen, die im früheren Central Park in New York gefunden wurde. Danach folgt die Einführung von Rob (Michael Stahl-David), der in New York mit Freunden eine Abschiedsparty feiern will, da er für einen neuen Job nach Japan ziehen wird. Die Feier wird schließlich von Stromausfällen und Erdbeben erschüttert, auf die eine noch größere Katastrophe folgt.

Ähnlich wie Steven Spielbergs beklemmendes Meisterwerk Krieg der Welten funktioniert auch Cloverfield als teilweise unerträglich intensive Auseinandersetzung mit einem Post-9/11-Amerika, das von tief sitzender Angst vor neuen Terror-Anschlägen und drastischen Ausnahmezuständen geprägt ist.

Die mittlerweile eher unbeliebte Found-Footage-Technik ist hier ein großer Triumph, denn zusammen mit den wichtigsten Figuren werden wir hier in einen realistischen Katastrophen-Vorfall geworfen.

Die verwackelten Aufnahmen, ununterbrochene Panik und hilflos überforderte Hektik vermischen sich zu einem gnadenlosen Terror-Feuerwerk, das in gerade mal 84 Minuten (ohne Abspann noch weniger) die Hölle auf Erden entfacht.

Bis auf den Anfangsteil lässt Cloverfield einem keine Sekunde Verschnaufpause, wobei das furchteinflößende Alien erst spät und dann auch immer nur ganz kurz komplett enthüllt wird. Matt Reeves' Film ist hier längst zum Terror-Alptraum geworden, der bis heute zu den besten Sci-Fi-Blockbustern der letzten 20 Jahre zählt.

