Nicht im Kino verpassen: Spannender Thriller, der eindringlich von der Unterdrückung von Frauen erzählt

In Kurdwin Ayubs Thriller Mond lässt ein Jobangebot aus Jordanien eine ehemalige Kampfsportlerin aus Wien an sich selbst und ihrem Umfeld zweifeln.

Mit einer katastrophalen Niederlage endet die Kampfsportkarriere von Sarah – gespielt von Theaterstar Florentina Holzinger. Wie ein Käfer auf dem Rücken windet sie sich zu Beginn des österreichischen Thrillers Mond im Würgegriff ihrer Kontrahentin. Voller Schmerz muss sie zur Aufgabe abklopfen. Danach versucht die Wienerin sich mehr schlecht als recht als Personal Trainerin.

Den Umschwung scheint ein Jobangebot aus Jordanien zu bieten. Gut bezahlt soll Sarah dort die Töchter einer wohlhabenden Familie trainieren. Was dann geschieht, ist aktuell im Kino mitzuerleben, nachdem der Film schon letztes Jahr beim Locarno Film Festival zu sehen war und mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet wurde.

Der österreichische Thriller Mond wird vor allem von zwei Frauen getragen

Die Österreicherin Florentina Holzinger, die mit Mond ihr Filmschauspieldebüt feiert, gilt als eine der Choreografinnen und Performance-Künstlerinnen im Bühnenbereich. Zuletzt sorgte sie in Stuttgart für große Empörung : Lesbische Liebesszenen, Live-Piercings und -Skarifizierungen waren vielen Operngänger:innen offenbar zu viel.

Laut Egbert Tholl von der Süddeutschen Zeitung ging es Holzinger dabei vor allem um "die umfassende Emanzipation des weiblichen Körpers als Ausdrucksmittel". Ein Konzept, das sie mit Mond-Regisseurin Kurdwin Ayub eint. Auch sie erzählt in ihren Filmen vornehmlich von weiblicher Emanzipation. Bereits in ihrem Debütfilm Sonne sehen wir eine junge Kurdin, die versucht, ihren eigenen Weg zu gehen. Mond schließt nahtlos daran an.

Regisseurin Kurdwin Ayub ist eine wahre Meisterin der Auslassung

In Jordanien angekommen, muss Sarah erst einmal eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschreiben. Nichts darf nach außen dringen von dem, was sie im Haus der drei zu trainierenden Schwestern Nour (Andria Tayeh), Fatima (Celina Sarhan) und Shaima (Nagham Abu Baker) mitbekommt. Schnell muss sie erkennen, dass die drei Mädchen ein isoliertes Leben ohne Internet in einem von den Männern ihrer Familie erdachten, goldenen Käfig fristen. Gleichzeitig sehnt sie sich selbst in den Käfig des MMA-Rings zurück.

Geschickt füttert Ayub uns immer wieder mit Informationen, um uns im nächsten Moment andere vorzuenthalten. Und schon bald wissen wir genauso wenig wie Sarah, was Wahrheit und was Lüge ist, wem man vertrauen kann und wer einem böse mitspielt.

Mond ist spannend wie ein Thriller und stellt zeitgleich wichtige Fragen zu Vorurteilen und Frauenrechten

Ayub schafft es, ein komplexes Bild des Nahen Ostens zu zeichnen, bei dem man sich schnell fragt, was Realität und was bloß Projektion ist. Dass die Schwestern unterdrückt werden, ist eindeutig. Aber schreiben wir dies der Kultur des Landes zu oder der mafiösen Familienstruktur?

Die Ausflüge der Mädchen sehen nicht wirklich nach Kopftuchzwang aus. Doch als die betrunkene Sarah dem Hotelbarkeeper Avancen macht, sind schnell Männer vom Hotel zur Stelle, um sie wegzuführen. Sexuell-selbstbewusste und zudem betrunkene Frauen sind hier wohl nicht gerne gesehen. Exzessives Feiern zu Techno-Beats scheint zwar möglich – aber erst nach langem Spießrutenlauf unter den Augen der Türsteher.

Hier der Trailer zum aktuellen Film Mond:

Mond - Trailer (Deutsche UT) HD

Wenn sich die patriarchale Gewalt im Laufe des Films mehr und mehr in ihrer ganzen Härte offenbart, erscheint dies gleichermaßen als Kulturclash und wie ein Aufruf zum Universalismus. Denn die Welt Sarahs in Wien ist eindeutig eine andere als die der Mädchen in Jordanien. Unterdrückung und Gewalt erleben Frauen jedoch weltweit – das macht Ayubs Film unmissverständlich klar.

Mond ist seit dem 27. März 2025 in den deutschen Kinos zu sehen.