"Nicht so kindisch wie Star Wars": Dune-Darstellerin bringt Millionen Sternenkrieg-Fans gegen sich auf

Emily Watson führt die Serie Dune: Prophecy in einer der Hauptrollen an. Mit Star Wars möchte sie ihre Wüstenplanet-Prequel aber nicht verglichen wissen.

Die profilierte UK-Schauspielerin Emily Watson brillierte unter anderem in der Serie Chernobyl und ist als Nächstes im Dune-Prequel Dune: Prophecy zu sehen. Das Format des US-Senders HBO nimmt uns 10.000 Jahre in der Vergangenheit der Wüstenplanet-Saga mit. In die Zeit, als der Orden der Bene Gesserit die Geschicke des Universums zu beeinflussen begann.

Fans der von Frank Herbert geschaffenen Reihe, die von seinem Sohn Brian Herbert (unter anderem mit der Vorlage zur Serie) vorgeführt wurde, wissen um ihre Komplexität. So auch Prophecy-Star Watson, die sich Vergleiche mit einem gewissen Sternenkrieg verbittet.

Dune: Prophecy ist nicht Star Wars, sagt der Star der Sci-Fi-Serie

Im Interview mit Total Film bezeichnete Watson ihre Serienfigur Valya Harkonnen als Charakter mit "moralischer Komplexität". Die garstigen Glatzköpfe der Sippe kennen wir eher als Schurken der jüngsten Dunen-Filme. Das heißt nicht, dass der gesamte Clan nur aus Sci-Fi-Bösewichten besteht. Die Harkonnens seien "eine etwas abgefuckte Familie", aber dennoch "sehr erkennbar menschlich und kompliziert".

Eher nebenbei verscherzte es sich die Dune-Darstellerin dann noch mit unzähligen Krieg der Sterne-Fans, als sie folgendes spicy Zitat zum Besten gab:

Es ist eine sehr interessante Palette [an Emotionen], denn es ist nicht kindisch. Es ist nicht Star Wars. Es besitzt eine moralische Komplexität, die interessant ist.

Zum Glück hat sich noch nie ein Star Wars-Fans kindisch im Internet verhalten, sodass diese Aussage sicherlich mit viel Humor aufgenommen wird. Richtig?

Wie "erwachsen" es im Gegensatz zum Sternenkrieg in Dune: Prophecy vor sich geht, könnt ihr unterdessen im offiziellen Serien-Trailer auschecken:

Dune: Prophecy - S01 Teaser Trailer (Deutsche UT) HD

Die Dune-Serie soll nach vielen Verschiebungen endlich im November 2024 zu HBO kommen. In Deutschland wird sie, wie für Formate des US-Senders üblich, bei Sky starten.

