"Kombination aus allen chemischen Substanzen, die man sich nur wünscht": Drive-Regisseur Nicolas Winding Refn über seinen kontroversen neuen Film Her Private Hell

Nach zehn Jahren meldet sich der umstrittene Regisseur Nicolas Winding Refn mit einem neuen Spielfilm im Kino zurück. Im Moviepilot-Interview hat er über Her Private Hell, seinen speziellen Stil und die Entwicklung des Kinos gesprochen.

Wenige Regisseure treten einen Welterfolg so radikal und mutig mit Füßen wie Nicolas Winding Refn. Seitdem er mit dem hypnotischen Arthouse-Action-Hit Drive 2011 zum Inbegriff einer neuen Kino-Coolness aufgestiegen ist, zog er sich mit seinen nachfolgenden Werken immer sperriger vom Ruhm zurück.

Kunstvoll überstilisierte Filme wie Only God Forgives und The Neon Demon sowie zwei Streaming-Serien, die von Amazon Prime und Netflix ohne größere Aufmerksamkeit praktisch vergraben wurden, machten Refn endgültig zum Enfant terrible. Die Mainstream-Ambitionen aus Drive ließ er dabei immer weiter hinter sich.

Nicolas Winding Refn im Moviepilot-Interview zu Her Private Hell

Seit dieser Woche läuft mit Her Private Hell Refns erster Spielfilm seit zehn Jahren im Kino. Die kryptisch-abstrakte Story über ein Mädchen in einer Stadt, die nicht existiert, und einen Vater, der für seine Tochter in die Hölle absteigt, knüpft nahtlos an die typischen Motive des Regisseurs an. Nach einer Nahtoderfahrung treibt Refn seinen neongetränkten Stil mit Zeitlupen-Tempo und zunehmend verfremdeteren Dialogen weiter auf die Spitze.

Hier könnt ihr einen deutschen Trailer zu Her Private Hell schauen:

Ich habe nach der Berlin-Premiere von Her Private Hell ein Interview mit Nicolas Winding Refn geführt und ihn über verschiedene Elemente seines Films ausgefragt. Bei der Weltpremiere in Cannes dieses Jahr verließen Menschen einmal mehr fluchtartig den Kinosaal.

Moviepilot: Du hast mal gesagt: 'Wenn Drive wie gutes Kokain ist, dann ist Only God Forgives wie LSD.' Welche Droge deiner Wahl wäre Her Private Hell?

Nicolas Winding Refn: [lacht] Eine Kombination aus allem, was man bekommen kann. Es ist wie ein Kaleidoskop all der chemischen Substanzen, die man sich im Leben nur wünschen könnte.



Zwischen The Neon Demon und Her Private Hell hast du die zwei Serien Too Old To Die Young und Copenhagen Cowboy für Streaming-Plattformen gedreht. Hat die Rückkehr zum Spielfilm deine Einstellung in irgendeiner Weise verändert? Oder hast du dich durch irgendetwas eingeschränkt gefühlt?

Ich glaube, ich bin bei den beiden Serien, die ich gemacht habe, ähnlich vorgegangen wie bei einem Film. Als ich Too Old To Die Young entwickelte, befanden wir uns gerade auf dem Höhepunkt des Streaming-Booms. Das Interessante daran war, dass ich – zumindest in meiner Vorstellung – einen sehr langen Film drehen konnte, quasi einen 13-stündigen Film. Das war aufregend, denn so etwas lässt sich für das Kino natürlich nicht umsetzen. Aber das war eigentlich auch schon der einzige Unterschied.

Auch bei Copenhagen Cowboy verfolgte ich einen ähnlichen Ansatz: Ich habe einfach einen sehr langen Film gemacht. Für mich gibt es da keinen wirklichen Unterschied – zumindest nicht, wenn es darum geht, was ich persönlich gerne erschaffe. Ich glaube nicht, dass die Leinwand für mich eine Einschränkung darstellt.

Wenn man sich Her Private Hell ansieht, wird man sofort in den unverwechselbaren NWR-Style (Nicolas Winding Refn-Style) hineingeworfen. Wie hast du diese mythische, fast schon phantastische Welt erschaffen?

Ich habe immer in – wie ich es nennen würde – urbanen Umgebungen gearbeitet. Doch ich fühlte mich – vermutlich unbewusst – zu einer eher künstlichen Welt hingezogen. Als ich mich dazu entschloss, wieder einen Film zu drehen, reiste ich zunächst durch Asien, auf der Suche nach einer Stadt, in der ich leben und arbeiten wollte. Und es gab dort viele großartige Orte. Mein Dilemma war jedoch, dass die Vorstellung einer Stadt, die ich im Kopf hatte, in der Realität gar nicht existierte.

Also dachte ich mir: 'Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt, voll auf eine theatralische Ästhetik zu setzen'. Das heißt, alles sollte wie ein Filmset wirken. Letztendlich kehrte ich nach Kopenhagen zurück und habe den Film dort realisiert. Zu 99 Prozent wurde in Studiokulissen gedreht; dazu kamen einige wenige Drehorte, die ebenfalls wie Kulissen wirkten und an denen wir weitergearbeitet haben. Der Wunsch, dem Ganzen einen opernhaften Charakter zu verleihen, machte mir eines ganz klar: Es musste sich künstlich anfühlen.

Apropos opernhaft: Wir müssen unbedingt über die Filmmusik des großartigen Pino Donaggio sprechen. Kannst du ein wenig über die Zusammenarbeit mit ihm erzählen?

Mit Her Private Hell habe ich zum ersten Mal einen Film gedreht, bei dem ich nicht wusste, wie der Ton aussehen sollte. Ich experimentierte am Set mit vielen verschiedenen Arten von Musik. Ich habe versucht, die Stimmung über die Musik zu finden, und mitten in der Produktion – ich stand gerade inmitten von Farbe, Holz und künstlichem Glas – kam ich zu dem Schluss, dass es sich eigentlich um eine Oper handelte. Denn ich hatte schon alle möglichen anderen Musikrichtungen ausprobiert, aber nichts funktionierte – bis ich anfing, das Ganze aus einer orchestralen Perspektive zu betrachten, also quasi in einer überhöhten Form. Und so wurde 'Oper' für mich zum entscheidenden Begriff.

Ich brauchte einen Komponisten, der sich mit Filmmusik auskannte, aber auch mit Opern und klassischer Musik. Und da fährt man eben nach Italien, denn dort kommen sie gewissermaßen alle her. Und ich hatte das Glück, dass Pino Donaggio – obwohl er sich eigentlich schon im Ruhestand befand – immer noch Lust hatte, zu arbeiten. Also vereinbarte ich ein Treffen mit ihm, denn ich hatte seine Musik in den letzten 20 Jahren immer wieder als Inspiration für die Filme und Serien genutzt, an denen ich arbeitete. Ich sage immer, es war Gottes Plan.

Wir trafen uns also und er spricht kein Englisch; ich spreche – leider – immer noch kein Italienisch. Es war also ein sehr kurzes Gespräch, nach dem Motto: 'Möchtest du eine Oper schreiben?' Und er sagte 'Ja' – auf Italienisch. Danach wurde es sehr pragmatisch. Ich hatte zuvor noch nie mit einem Orchester gearbeitet, bei dem man schon im Vorfeld – also vor den Aufnahmen – sehr viel festlegen muss. Bei elektronischer Musik konnte man während des Prozesses immer noch Anpassungen vornehmen.

Aber Pino war sehr gut darin, Korrekturen vorzunehmen oder zu steuern, wie ich Änderungen umsetzen konnte – oder aber die Musiker waren einfach großartig. Es war eine wirklich wunderbare Zusammenarbeit. Ich bin an diesen opernhaften Ansatz wie an ein Wagnis herangegangen, denn Musik war das Letzte, was für diesen Film vorgesehen war. Und doch sollte die Musik zugleich der Herzschlag des gesamten Films werden. Wenn das also nicht geklappt hätte, dann hätte ich keine weiteren Optionen mehr gehabt, denn es war das Letzte, was ich dem Film noch hätte mitgeben können.



Der Cast von Her Private Hell umfasst Stars wie Sophie Thatcher und Charles Melton. Für mich passen sie alle perfekt zum Stil des Films. Die Art, wie sie ihre Rollen verkörpern, wirkt wie aus einer anderen Welt und unwirklich. Wie arbeitest du mit deinen Schauspieler:innen, um diesen Effekt zu erzielen?

Nun, da es um ​​Künstlichkeit ging, ähnelte das Ganze stark einer Installation – einer Art theatralischen Aufführung in einem sehr begrenzten und kontrollierten Umfeld. Ich fand die Zusammenarbeit mit den Schauspielern war großartig; sie waren bei ihrem Ansatz wirklich furchtlos. Dass wir in chronologischer Reihenfolge gedreht haben, hat ihnen zweifellos geholfen, sich zurechtzufinden und zu verstehen, wie sich die Geschichte entwickelte und wuchs.

Und dann war da noch die Vorstellung, dass ich mich in eine Art „private Hölle“ begeben könnte – so, als würde ich als Achtjähriger vor dem Fernseher sitzen: dass ich einfach die Kanäle wechseln und etwas sehen konnte, das vielleicht keinen direkten erzählerischen Zusammenhang aufwies, mir aber dennoch ein emotionales Gefühl von Bewegung vermittelte. Dass Kino im Grunde – wie früher – nur aus projiziertem Licht besteht. Und innerhalb des Lichts finden sich all diese verschiedenen Elemente – von Performance über Erzählung bis hin zu visuellen Aspekten und Musik –, die jedoch allesamt auf flackerndes Licht zurückzuführen sind.

Was ich jedoch an der heutigen Entwicklung besonders interessant finde, ist, wie Kino, Fernsehen – und man könnte auch das Radio dazuzählen –, die einst völlig eigenständige Bereiche waren, nun zu einem Ganzen verschmolzen sind. Es ist, als lägen sie übereinander. Dann haben die sozialen Medien ihren Einfluss geltend gemacht und das Ganze regelrecht zu einer Faust zusammengepresst, sodass es gewissermaßen alles andere überschattet. Und die Vorstellung, dass Bilder, Erzählkunst, Musik, Gefühle und Emotionen eigentlich ein Kaleidoskop sind, das uns jederzeit zur Verfügung steht. Das ist der Grund, warum sich das Kino meiner Ansicht nach in eine bestimmte Richtung entwickelt.

Kannst du drei Filme empfehlen, die die Atmosphäre oder den Stil von Her Private Hell einfangen?

Dario Argento hat einen Film namens Horror Infernal gemacht, den ich schon immer sehr interessant fand. Er ist wirklich absolut einzigartig. Es gibt einen älteren Film namens Die Frauen – ein großartiges Melodram in Schwarz-Weiß. Der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und dann gibt es so viele großartige asiatische Filme, die mir da natürlich in den Sinn kommen. Da wäre zum Beispiel das Schaffen von Seijun Suzuki (Branded to Kill).



Es ist schon bekannt, dass du als Nächstes Maniac Cop drehen wirst. Kannst du irgendetwas darüber sagen, was Fans darin erwartet?

Ich besitze schon seit sehr langer Zeit die Rechte. Ich wusste lange nicht so recht, wie ich das Ganze angehen sollte. Irgendwie wurde mir letztes Jahr aber klar, dass da etwas um uns herum in der Luft lag, das geradezu nach einem Maniac Cop verlangte. Den Rest könnt ihr euch ja selbst zusammenreimen.

Dieses Interview wurde gekürzt und verdichtet. Her Private Hell läuft seit dem 12. November 2026 in den deutschen Kinos.