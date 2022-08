Niemand darf Batgirl sehen und das Team des DC-Films ist genauso schockiert wie die Fans

Der DC-Film Batgirl darf weder per Stream noch im Kino gezeigt werden. Nun reagierte das Team um die Regisseure und Star Leslie Grace.

Niemand kann es so richtig glauben, also niemand außer Warner Bros. Discovery-Boss David Zaslav: Der 90 Millionen Dollar teure DC-Film Batgirl kommt in den Giftschrank, das heißt er wird gar nicht veröffentlicht. Und das obwohl er sich bereits in der Postproduktion befindet. Das Internet ist empört, aber niemanden trifft die Meldung so hart wie die Menschen, die Monate und Jahre ihres Lebens in den Film gesteckt haben. Davon zeugen die jüngsten Reaktionen von Hauptdarstellerin Leslie Grace und den Regisseuren Adil El Arbi und Bilall Fallah.

Batgirl for Life: Leslie Grace erinnert an die harte Arbeit an dem DC-Film

Bei Instagram teilte Batgirl-Darstellerin und In the Heights-Star Leslie Grace Impressionen von ihrer Arbeit an dem DC-Film und erinnert in ihrem Post an die harte Arbeit und Leidenschaft, die in das Projekt floss:

Nach den jüngsten Meldungen über unseren Film Batgirl bin ich stolz über die Liebe, harte Arbeit und die Ziele, die unsere unglaubliche Besetzung und die unermüdliche Crew in den letzten sieben Monaten in Schottland in den Film gesteckt hat. [...]

Sie schließt mit einem kämpferischen "Batgirl for Life!"

Die beiden Regisseure können es noch nicht glauben

Adil El Arbi und Bilall Fallah haben schon einiges an Erfahrung in der Filmindustrie gesammelt, immerhin inszenierten sie den Blockbuster Bad Boys For Life und Folgen der Disney+-Serie Ms. Marvel. Aus ihrem Statement bei Instagram liest man heraus, wie unerwartet die Entscheidung von Warner Bros. Discovery kam, ihren Film wegzusperren:



Wir sind traurig und schockiert von den Nachrichten. Wir können es immer noch nicht glauben. Für uns Regisseure ist es essenziell, dass unsere Arbeit einem Publikum gezeigt wird, und während der Film noch längst nicht fertig ist, wünschen wir uns, dass die Fans weltweit die Gelegenheit bekommen, den finalen Film selbst zu sehen [...].

Das Internet ist bestürzt über das Schicksal von Batgirl

Im Netz reagierten zahlreiche Fans und Beobachter:innen ähnlich überrascht und besorgt über das Schicksal von Batgirl. Comic-Autorin Gail Simone nahm den Hashtag #ReleaseBatgirl auf und schrieb: "Das ist wirklich rätselhaft und traurig."

The Black Phone- und Doctor Strange-Autor C. Robert Cargill erklärt:

Die Vorstellung, dass du ein Jahr oder mehr deines Lebens in ein Projekt steckst, es wirklich verfilmst, kurz vor der Ziellinie bist und dann zusiehst, wie es sich im Äther einer Firmen-Steuerabschreibung auflöst, ist ein Alptraum.

Star Wars-Drehbuchautor Gary Whitta fasst zusammen:

Batgirl ist eine besonders grausame Erinnerung daran, dass Filmstudios keine Kunstmäzene sind. Es sind Firmen, deren Daseinszweck es ist, ihren Marktwert zu erhöhen. Wenn das erreicht werden kann, in dem man einen Film für eine Steuerabschreibung in die Tonne schmeißt, für den Kreative jahrelang geschwitzt haben, machen sie das.

Mehr Infos über die Gründe für die Abschreibung von Batgirl, inklusive Steuern, erfahrt ihr im verlinkten Artikel zum Thema.

Da der Film nur steuerlich als Verlust abgeschrieben werden kann, wenn Warner Bros. Discovery nichts damit verdient, gibt es aktuell keinen Hoffnungsschimmer auf eine Veröffentlichung von Batgirl.

