Nobody liefert John Wick-Alternative im Kino – und wir feiern dazu die 10 spektakulärsten Actionszenen der letzten 20 Jahre

Breaking Bad-Star Bob Odenkirk macht in Nobody jetzt John Wick im Kino Konkurrenz. Zum Start des Films haben wir im Video die 10 spektakulärsten Actionszenen der letzten 20 Jahre gekürt.

Während der nächste John Wick-Film noch mindestens bis 2022 auf sich warten lässt, gibt es im Kino jetzt eine krachende Action-Alternative zu sehen. In Nobody, der von John Wick-Autor Derek Kolstad geschrieben wurde, verwandelt sich Breaking Bad- und Better Call Saul-Star Bob Odenkirk vom biederen Durchschnittstypen in eine brutale Killermaschine.



Unseren Kollegen und Video-Redakteur Yves hat der deutschen Kinostart Nobody dazu inspiriert, die 10 spektakulärsten Actionszenen der letzten 20 Jahre in einem Video zu präsentieren. Da fliegen die Fetzen!

Neben Nobody: Die beste Action der letzten 20 Jahre reicht von Fluch der Karibik bis Christopher Nolan

Yves beginnt sein Video mit Platz 10, auf den es Christopher Nolans aktuellster Blockbuster Tenet geschafft hat. Hier war er vor allem von der Flughafen-Sequenz begeistert, in der John David Washingtons Protagonist in einer verblüffenden Sequenz gegen eine, sich rückwärts durch die Zeit bewegende, Version von sich selbst kämpfen muss.

Schaut hier das komplette Video mit Yves' Lieblingsaction des bisherigen Jahrhunderts:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von Nolan geht es für Yves dann weiter ins DC-Filmuniversum zum kontroversen Zack Snyder-Film Batman v Superman: Dawn of Justice. Für ihn bietet der Film mit der Kampfsequenz von Ben Afflecks dunklem Ritter in der Lagerhalle nichts weniger als die beste Batman-Actionszene aller Zeiten.

In seinem Video feiert Yves ansonsten noch die Action aus den folgenden Filmen:

Bei seinem ersten Platz konnte sich Yves dann gar nicht mehr für eine einzelne Szene entscheiden. Stattdessen ist Mad Max: Fury Road für ihn eine einzige riesige Actionsequenz, die sich von Anfang bis Ende durch dieses bombastische Meisterwerk zieht.

Das aktuelle Genre-Highlight Nobody mit jeder Menge eindrucksvoller Action könnt ihr euch ab jetzt im Kino anschauen.

Was sind für euch die besten Actionszenen aus den letzten 20 Jahren?