Dr. House wird Dumbledore: Vor der Harry Potter-Serie kommt dieses Jahr eine Neuauflage zum Hören mit Mega-Cast

Auf die Harry Potter-Serie müssen sich Fans noch etwas gedulden. Aber noch dieses Jahr erscheint eine Hörbuch-Neuauflage mit zahlreichen Stars. Sogar die neue Hermine-Darstellerin ist mit dabei.

Der Dreh der Harry Potter Serie läuft auf Hochtouren, die Besetzung ist zumindest für die großen Figuren bekannt. Nur eines trübt die Freude der Fans: Bis zur Veröffentlichung wird es noch einige Zeit dauern. Für die Zwischenzeit gibt es aber ab diesen November ein komplett neues, extrem aufwändiges Hörspiel – das, wie sich jetzt herausstellt, extrem viele Stars vereint.

Das steckt hinter dem neuen Harry Potter-Hörspiel

Wie Variety berichtet, arbeiten Audible und der Harry Potter-Verlag Pottermore an einer Hörspiel-Fassung aller sieben Bücher. Dazu wurden insgesamt über 2000 (!) Stunden Audiomaterial aufgenommen – neben den diversen Sprechrollen auch Umgebungsgeräusche und ein neuer Soundtrack: Fans soll sich eine völlig neue Welt öffnen.

Das englischsprachige Original will mit einer ganzen Riege an Stars verzaubern. Unter anderem wird Dr. House-Darsteller Hugh Laurie den Hogwarts-Schulleiter Albus Dumbledore sprechen. Matthew Macfadyen (Succession) hat Lord Voldemort übernommen, Riz Ahmed (Sound of Metal) Professor Snape.

Die größte Neugierde unter Fans sollte aber das Casting von Arabella Stanton als Hermine auslösen: Stanton wird immerhin auch in der Harry Potter-Serie die Hauptrolle verkörpern. Die Sprechrollen von Harry Potter und Ron Weasley übernehmen Frankie Treadaway und Max Lester. Allerdings nur in den ersten drei Audiobüchern: In den Büchern vier bis sieben tauschen die drei mit Jaxon Knopf, Rhys Mulligan and Nina Barker-Francis.

Einen Eindruck on Arabella Stanton als Hermine könnt ihr euch hier verschaffen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die weitere Besetzung findet ihr auf Harrypotter.com .

Wann sollen die neuen Harry Potter-Hörspiele erscheinen?

Die sieben Hörbücher erscheinen weltweit gestaffelt:

Harry Potter und der Stein der Weisen – 4. November 2025

Harry Potter und die Kammer des Schreckens – 16. Dezember 2025

Harry Potter und der Gefangene von Askaban – 13. Januar 2026

Harry Potter und der Feuerkelch – 10. Februar 2026

Harry Potter und der Orden des Phoenix – 10. März 2026

Harry Potter und der Halbblutprinz – 14. April 2026

Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – 12. Mai 2026

Schon jetzt können alle Hörbücher über Audible vorbestellt werden.