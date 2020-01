Nummer 1 des Jahrzehnts: The Walking Dead krallt sich neuen Rekord

The Walking Dead hat es an die Spitze einer neuen Top 100-Liste des Jahrzehnts geschafft. Diesmal geht es jedoch nicht um die langlebige Serie aus dem Hause AMC.

2003 begann eine der beliebtesten Endzeitszenarien der Gegenwart ihren Lauf. Damals erschien der erste Comic von The Walking Dead. Die postapokalyptische Geschichte um die Überlebenden Rick Grimes und Co. setzte spätestens sieben Jahre später mit der gleichnamigen Fernsehserie von AMC zu einem weltweiten Höhenflug an.

Nun konnte sich die von Robert Kirkman kreierte und im Juli vergangenen Jahres beendete Comicreihe des Zombiefranchises einen neuen Rekord sichern. The Walking Dead ist die meistverkaufte Graphic Novel des Jahrzehnts, berichtet Previews World. Dabei tauchen die wandelnden Toten gleich mehrfach in der Top 100-Liste auf.

The Walking Dead lässt DC und Marvel hinter sich

Die Erhebung umfasst alle verkauften Einheiten im Zeitraum von Januar 2010 bis Dezember 2019. Hier positionierte sich gleich das erste The Walking Dead-Buch Volume 1: Days Gone Bye auf Rang eins. Dieses enthält die ersten sechs Comicausgaben. Gleich mehrfach taucht die Reihe in der Auflistung auf, darunter dreimal unter den zehn meistverkauften Werken.

Wie die Top 10 zeigt, ließ Image Comics' The Walking Dead auch namhafte Konkurrenz aus dem Hause DC und Marvel hinter sich:

1. The Walking Dead TP Vol. 1 (Image Comics)

2. Saga TP Vol. 1 (Image Comics)

3. Batman The Killing Joke HC (DC Comics)

4. The Waking Dead TP Vol. 2 (Image Comics)

5. Saga TP Vol. 2 (Image Comics)

6. Watchmen TP (DC Comics)

7. Civil War TP (Marvel Comics)

8. Saga TP Vol. 3 (Image Comics)

9. The Walking Dead TP Vol. 3 (Image Comics)

10. Dark Knight Returns TP (DC Comics)

In einer weiteren bei Previews World veröffentlichten Top 100 sind zudem die meistverkauften Comics der Dekade aufgeführt. Es gibt keinen einheitlichen Konsens über die Abgrenzung zwischen Graphic Novel und Comic. Erstere gelten zum Teil als längere Werke bzw. aus einzelnen Comics zusammengestellte Volumes, wie auch die Liste zeigt. Der erfolgreichste Einzelcomic von The Walking Dead ist demnach Ausgabe 100 auf dem 16. Platz. Insgesamt erschienen 193 Comics. Star Wars #1 führt diese Liste an.



Die The Walking Dead-Serie kehrt mit der zweiten Hälfte der 10. Staffel am 23. Februar 2020 zurück. Deutsche Zuschauer können einen Tag später via FOX und Sky Ticket einschalten.

