Nur 300 Exemplare: Einzigartiger Sci-Fi-Film mit Piraten & U-Booten erscheint in drei streng limitierten Mediabooks

Die Verfilmung des Jules Vernes-Romans Die Erfindung des Verderbens ist ein absoluter Klassiker des Science-Fiction-Genres und verbindet meisterhaft Realfilm mit Animation. Bald erscheint der außergewöhnliche Film in drei limitierten MediaBooks.

Seit Anbeginn der Filmindustrie standen die Science-Fiction-Werke des französischen Schriftstellers Jules Verne als Vorlage für zahlreiche Filmadaptionen. Kaum eine kommt jedoch an den einzigartigen visuellen Stil von Die Erfindung des Verderbens heran. Der tschechoslowakische Sci-Fi-Klassiker von Karel Zeman erscheint am 4. September in drei MediaBooks mit unterschiedlichen Covern, die jeweils auf nur 100 Stück limitiert sind.

Die Erfindung des Verderbens im limitierten MediaBook Deal Zum Deal

Die Erfindung des Verderbens gilt als einer der erfolgreichsten tschechischen Filme aller Zeit – und das ist nicht der einzige Grund, warum ihr diesem Sci-Fi-Meilenstein eine Chance geben solltet.



39 Jahre vor Space Jam: Die Erfindung des Verderbens kombiniert Animation mit echten Schauspielern

Vor allem visuell beeindruckte die Jules-Vernes-Verfilmung mit ihrer Mischung aus Realfilm und verschiedenen Animationsstilen. Regisseur Zeman und sein Team erweckten mithilfe von surrealistischen Kulissen die Illustrationen der Romane zum Leben. Gleichzeitig wurden die Schauspieler so angeleitet, dass sich ihr Verhalten komplett der fantastisch stilisierten Umgebung anpasste.

Worum geht es in Die Erfindung des Verderbens?

Die Erfindung des Verderbens: Streng limitierte MediaBooks

Ostalgica Ostalgica Ostalgica

Ein französischer Wissenschaftler entwickelt eine futuristische Waffe und wird prompt von Piraten um den Anführer Artegas entführt, der den Professor mit falschen Versprechungen auf seine Seite bringt. Artegas will die Waffe jedoch nutzen, um uneingeschränkt seine Raubzüge auf aller Welt durchzuführen. Der Gehilfe des Professors erkennt den finsteren Plan und informiert die internationalen Behörden. Es kommt zum Showdown...Der Sci-Fi-Klassiker wird in drei MediaBooks erhältlich sein, die sich in ihren Covern unterscheiden.

Weiterhin könnt ihr den Film auch als normale Blu-ray * kaufen. Bereits im Februar erschien ein auf 400 Stück limitierte MediaBook *, von dem ihr euch noch ein Exemplar sichern könnt, bevor es ausverkauft ist.



Blu-ray, DVD und Hörspiel-Audio-CS

16-seitiges Booklet

Neu restaurierte Version vom Karel Zeman Museum

Original Defa Synchronfassung

Umfangreiches Bonusmaterial

Diese Extras sind in den MediaBooks enthalten:

Wenn ihr an die Ursprünge des filmischen Sci-Fi-Genres reisen möchtet und Filmklassiker zu schätzen wisst, werdet ihr bei Die Erfindung des Verderbens voll auf eure Kosten kommen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.