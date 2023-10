Ob Festival oder Heimkino: Dieser beliebte Bluetooth-Lautsprecher ist so laut, dass euch die Ohren klingeln – jetzt endlich günstig am Prime Day

Der beliebte Soundboks-Lautsprecher der dritten Generation ist anlässlich des Prime Days endlich reduziert erhältlich. Die Box hat ordentlich Wumms und bringt auf dem Festival die Zelte zum Flattern. Beliebt ist sie aber auch im Wohnzimmer für das vollumfängliche Heimkinoerlebnis.

Laut Angaben des dänischen Herstellers ist Gen 3 von Soundboks der lauteste tragbare Bluetooth-Lautsprecher der Welt. So viel Sound braucht natürlich Platz, doch trotz der Größe ist die Bluetooth-Box mit 15 kg Gewicht, noch immer tragbar und lässt sich so perfekt auf Festivals oder zur Gartenparty mitnehmen, um die Umgebung zum Tanzen zu bringen.



Am Amazon Prime Day *, der vom 10. bis zum 11. Oktober stattfindet, wurde der Lautsprecher um 20 Prozent reduziert und ist nun für 799 Euro erhältlich.

Starke Akkulaufzeit und praktische App

Laut Angaben des Herstellers habt ihr mit einer einzigen Akkuladung bei mittlerer Stärke ca. 40 Stunden Hörerlebnis. Bei voller Lautstärke (126 dB) reicht der Akku für fünf Stunden. Ist der Akku leer lässt dieser sich ganz einfach tauschen, sodass ihr weiterfeiern könnt, während der andere lädt. Damit eignet sich die Box auch perfekt für eine Gartenparty, wo die Steckdose nicht in Reichweite ist.

Amazon Ob drinnen oder draußen die Soundboks kann jede Umgebung beschallen.

Wer mehrere Lautsprecher von Soundboks besitzt, kann bis zu vier weitere über den TeamUp-Modus zusammen hosten und so das Event von allen Seiten beschallen. Mit der App können außerdem Soundprofile eingestellt werden. Mit dem voll anpassbaren EQ, können Profis richtig ins Detail gehen. Wer es unkompliziert mag, dem stehen die Modi Bass+, Power oder Indoor zur Verfügung.

Technische Daten

Merus Audio eximo® Amp-Schaltung

3 x 72 W RMS Klasse D-Verstärker

Innovativer Bass-DSP

Effektiver Frequenzbereich: 40 Hz - 20 kHz

Maßgeschneidertes Klangprofil mit Bass-Verstärker

2 x 10” 96 dB Subwoofer

1 x 1” 104 dB Kompressionstreiber-Hochtöner (CD)

2 × XLR Kombo-Eingang für Mikrofone/Instrumente

Jeweils 1 × 3,5mm Stereo-Ausgang und -Eingang

Günstige Bluetooth-Lautsprecher Alternativen

Günstige Alternativen gibt es auch am Prime Day. Die wasserdichte Partybox W-KING T11 100W ist mit coolen Lichteffekten ausgestattet und wurde auf 224 Euro * reduziert. Auch der amerikanische Hersteller Bose ist am Prime Day vertreten. Bei der SoundLink Revolve+ * könnt ihr ganze 25 Prozent sparen. Im Gegensatz zum Vorgänger bietet Revolve+ eine längere Akkulaufzeit von 17 Stunden. Unabhängig vom Prime Day ist auch die beliebte PartyBox 110 * von JBL um 20 Prozent reduziert. Sie bietet zwölf Stunden Akkulaufzeit und coole Lichteffekte.

Wer es richtig krachen lassen will, der ist mit der Soundboks gut beraten. Bei den günstigeren Alternativen schlägt der Preis sich natürlich in der Leistung wieder. Sie haben nicht ganz so viel Soundkraft und eine deutlich kürzere Akkulaufzeit, doch wer nicht das ganze Festivalgelände beschallen will, findet sicherlich auch etwas Passendes unter den anderen Bluetooth-Lautsprechern.

