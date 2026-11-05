Offizieller Start von Off Campus Staffel 2 bei Amazon enthüllt: So bald geht es mit Allie und Dean weiter

Für Off Campus-Fans gibt es jetzt die beste Nachricht der Woche: Prime Video hat mit einem neuen Set-Video enthüllt, wann die Hit-Serie mit Staffel 2 zurückkehrt. Moviepilot hat das Datum für euch.

Off Campus avancierte dieses Jahr zu einer der größten Serien-Überraschungen und einem der erfolgreichsten Streaming-Hits bei Amazon Prime Video. Die Adaption der beliebten Romanreihe von Elle Kennedy überzeugte Fans und Kritik zugleich und machte seine Darsteller:innen um Ella Bright und Belmont Cameli über Nacht zu Stars.

Sehnsüchtig warten Fans seitdem auf die 2. Staffel, die von Amazon natürlich längst bestätigt wurde. Jetzt haben wir endlich das offizielle Startdatum der neuen Folgen für euch.

Off Campus Staffel 2 startet im April 2027: Dean und Allie treten ins Scheinwerferlicht

Amazon Prime Video hat ein offizielles Set-Video von Mika Abdalla und Stephen Kalyn auf X geteilt, die die Tür zu Deans Campus-Büro öffnen und provokant in die Kamera fragen: "Habt ihr uns vermisst?" Danach schwenkt die Kamera auf die Tür, auf der das Startdatum der neuen Staffel verkündet wird: Am 28. April 2027 geht es bei Prime Video mit den neuen Folgen weiter. Doch seht selbst:

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Nachdem die 1. Staffel von Off Campus die Liebesgeschichte von Hannah (Wells) und Garrett (Cameli) ins Zentrum gestellt hat, wird sich die 2. Season nun voll und ganz um Allie (Abdalla) und Dean (Kalyn) drehen, die bereits im Auftakt ein Auge aufeinander geworfen haben. Wer die restlichen Off Campus-Figuren ins Herz geschlossen hat, kann jedoch unbesorgt sein: Auch Hannah und Garrett werden in den neuen Folgen zurückkehren. Ebenso wie die weitere Clique um John Logan (Antonio Cipriano) und John Tucker (Jalen Thomas Brooks).

Die neuen Folgen basieren auf dem dritten Roman der Off Campus-Reihe von Elle Kennedy, der den Titel The Score trägt. Die Hauptreihe umfasst aktuell fünf Bände, darüber hinaus sind bereits diverse Spin-off-Bücher erschienen. Louisa Levy hat die Serie für Amazon adaptiert und fungiert auch in Staffel 2 als Co-Showrunnerin und ausführende Produzentin.

Die 1. Staffel von Off Campus hatte acht Episoden. Aktuell gehen wir davon aus, dass die 2. Season einen ähnlichen Umfang mitbringt. Bestätigt wurde dies jedoch noch nicht.

Staffel 3 für Off Campus ist auch schon bestätigt

Wer einer möglichen größeren Off Campus-Zukunft schon jetzt sehnsüchtig entgegenblickt, darf sich darüber hinaus in Sicherheit wiegen. Denn auch eine 3. Staffel wurde für die Hit-Serie längst von Prime Video bestätigt. Welches Paar nach Allie und Dean ins Scheinwerferlicht tritt, ist hingegen noch nicht raus. Doch Staffel 2 wird uns dahingehend sicherlich einige Hinweise liefern.

Und mit welchen neuen Serien ihr euch die Wartezeit vertreiben könnt, erfahrt ihr in unserem Podcast:

Podcast: Die 15 besten Serien im November bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im November, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im November umfassen neben Fantasy-Nachschub mit Herr der Ringe auch Amazons Sci-Fi-Miniserie Blade Runner 2099, einen fesselnden Heist-Thriller sowie Scrubs-Nachschub und die All-Star-Staffel von American Horror Story.

