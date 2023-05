Offensichtlicher Fehler in Fast & Furious 10 ist Absicht und die Begründung des Stars überzeugt

In Fast & Furious 10 ist Han in einer Szene mit langen Haaren zu sehen, obwohl er in derselben Szene im Vorgänger noch kurze Haare hatte. Der Darsteller erklärt, warum das kein Logikfehler ist.

In einem der Handlungsstränge von Fast & Furious 10 treffen Han (Sung Kang) & Co. in London erneut auf Deckard Shaw (Jason Statham). Der große Augenblick wurde schon in einer Fast & Furious 9-Abspannszene enthüllt. Im aktuellen Teil der Action-Reihe ist derselbe Moment noch einmal zu sehen, doch ein Detail stimmt nicht.

Während Han in der Fast 9-Szene kurze Haare hatte, trägt er sie im neuen Film wieder lang. Der Darsteller hat jetzt darüber gesprochen, warum das Absicht ist.

Han-Darsteller erklärt Haar-Logikloch in Fast & Furious 10

In einem Interview mit Insider spricht der Schauspieler darüber, dass Han in Fast & Furious 10 wieder den typischen Style haben sollte, den Fans an der Figur so lieben. Dazu gehört natürlich auch die Frisur:

Mir wurde klar, dass es ein paar Dinge gibt, die die Leute von Han brauchen. Sie wollen Snacks, sie wollen coole Autos und sie wollen seine Haare. Das Haar ist fast wie eine Superkraft, die er hat… Es ist gleichbedeutend mit dem, was Han ausmacht.

Sung Kang erklärt, dass Han den kurzen Haarschnitt in Fast & Furious 9 nur als Tarnung hatte, um sich unauffällig in der Öffentlichkeit zu bewegen. Ihm war außerdem nicht klar, dass zwischen den Ereignissen in Teil 9 und 10 vier Jahre vergehen würden.

Die Bitte, seine Haare für Fast & Furious 10 wieder kurz schneiden zu lassen, lehnte er ab. Stattdessen steckte er sein Haar lieber hinten in sein Oberteil, um es kürzer wirken zu lassen. Der typische Han-Style war Sung Kang am Ende trotzdem am wichtigsten.

