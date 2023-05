Ich glaube nicht daran, dass Dwayne Johnson wirklich in Fast & Furious zurückkehrt, und Henry Cavill ist schuld daran

Vorsicht, Spoiler: Dwayne Johnson taucht in Fast & Furious 10 auf. Aber einen zweiten neuen Auftritt in der Action-Reihe wird es nicht geben. Das hat mir Henry Cavill beigebracht.

An der Fast & Furious-Reihe sind die Autos das Langweiligste. Hinter den Kulissen passiert so viel Drama, dass Vin Diesels Action-Saga mittlerweile eine Mixtur aus Succession und Jersey Shore geworden ist. Die neuste Enthüllung? Dwayne Johnsons Hobbs kehrt in den Franchise-Schoß zurück. Die Post-Credit-Szene von Teil 10 suggeriert eine wichtige Rolle in Fast & Furious 11. Pustekuchen, sage ich. Genau wie bei Henry Cavill als Superman wird es keine große Rückkehr geben.

Dwayne Johnson hatte die Post-Credit-Szene von Fast & Furious 10 bitter nötig

Für alle, die die Bedeutung der Post-Credit-Szene von Fast & Furious 10 nicht verstehen, hier die wichtigste Beobachtung: The Rock kommt winselnd zu Diesel zurückgekrochen. Wie ein dressierter Hund, der artig seinen antrainierten Slogan abliefert und das Gesicht für Streicheleinheiten in die Kamera hält.



Und das nach einer der spannendsten, witzigsten, kindischsten Hollywood-Fehden seit langem. Die Entwicklung des Johnson-Diesel-Streits geht bis Fast & Furious 8 zurück. Diesel verglich sich mit dem italienischen Meisterregisseur Federico Fellini (Achteinhalb), Johnson bezeichnete ihn als Idioten. Am Ende klang das alles sehr final. Warum kehrt The Rock jetzt doch zurück? Was ist passiert?

In zwei Worten: Black Adam. Der extrem teure, über 10 Jahre geplante Superhelden-Blockbuster sollte Johnson gleichzeitig zum Innovator und Haupthelden einer neuen DC-Ära machen. Es war ein Spielzug, der ihm die Rente gesichert hätte. Auf einer Stufe mit Superman in einem milliardenschweren Franchise, das Fast & Furious wie Hot Wheels aussehen lässt.

Warner Dwayne Johnson in Black Adam

Aber der Film war schlecht, alle wussten es, und am Ende konnte selbst Johnson das Fiasko nicht mehr schönreden. Zum ersten Mal seit Jahren musste er einen richtig hässlichen Flop hinnehmen (via The Numbers ), und dann auch noch bei einem Prestigeprojekt. Demut war angesagt, Geld und Würde standen auf dem Spiel, und plötzlich sah Todfeind Vin Diesel gar nicht mehr so todfeindlich aus.

Dwayne Johnsons Fast & Furious-Szene ist so egal wie Henry Cavells DC-Rückkehr

Ergo Post-Credit-Szene in Fast 10. Aber an eine zweite Johnson-Phase des Franchises glaube ich trotzdem nicht. Das hat ebenfalls mit Black Adam zu tun. Dort kehrte Henry Cavill nach Jahren als Superman zurück, um dann kurz darauf von DC doch abgesägt zu werden. So ähnlich wird es bei Dwayne Johnson auch laufen.

Nicht, dass Vin Diesel Johnson nach dem Post-Credit-Dreh einfach boshaft wieder aus dem Franchise wirft. Dazu ist er viel zu sehr darauf versessen, eine Fast & Furious-Familie zu bauen, selbst wenn die einzelnen Mitglieder seine übergriffige Zuneigung nicht erwidern.

Dwayne Johnson wird sich Vin Diesel nie wieder unterordnen

Nein, der Grund ist vielmehr, dass Johnson und Diesel nicht nebeneinander bestehen können. Beide sind es seit langer Zeit gewohnt, in ihren Filmen vor und hinter der Kamera den Ton anzugeben. Beide produzieren ihre Filme so gut wie immer mit und gelten am Set als Autokraten. Dwayne Johnson änderte sogar das Ende seiner Monster-Action Rampage eigenmächtig ab.

Universal Vin Diesel und Dwayne Johnson in der Fast & Furious-Reihe

Vin Diesel ist nicht besser. Selbst der mit allen Wassern gewaschene Franchise-Veteran Justin Lin hielt es mit dessen Ego nicht mehr aus. Er kündigte den Fast & Furious 10-Regieposten. Und Dwayne Johnson ist kein Justin Lin.



Der milliardenschwere Hollywood-Star, der sich einmal als "Franchise-Viagra" von Fast & Furious bezeichnet hat (via YouTube ) und 2020 der bestbezahlte Schauspieler der Welt war (via Forbes ), wird sich nicht noch einmal monatelang einem Ego-Konkurrenten unterordnen, den er offenbar nicht leiden kann.

Das ist der eigentliche Grund für Dwayne Johnsons Fast-Rückkehr

Die Post-Credit-Szene dient einfach dazu, ihn im Gespräch zu halten. Dwayne Johnson hat laut IMDb gegenwärtig sieben Filme in Planung, alle davon Blockbuster. Die werden Zuschauer:innen per Stream und Kino-Leinwand mit The Rock-Content bombardieren, bis der schale Geschmack von Black Adam aus ihrem Gedächtnis getilgt ist. Wenn dann in etwa zwei Jahren der erste Fast & Furious 11-Trailer die Mogelpackung der Fast 10-Post-Credits offensichtlich macht, wird sich keiner mehr dafür interessieren.

Dwayne Johnson hat seinen kurzen Fast 10-Auftritt nicht, wie zuvor so oft, in den sozialen Medien abgefeiert. Das beweist nur, wie peinlich ihm die ganze Sache ist. Aber auch sonst gab es um die große Enthüllung erstaunlich wenig Aufregung. Könnte es sein, dass manche Fans froh waren, als Black Adam die ständig wachsende The Rock-Blase an Größenwahn zum Platzen gebracht hat? Eine solche Müdigkeit kuriert nur Zurückhaltung. Eine Eigenschaft, die der Star trotz aller Demut nicht besitzt.

