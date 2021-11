Offiziell: TV total kehrt schon diese Woche zurück

Jetzt haben wir die Bestätigung: TV total wird in nicht mal mehr 2 Tagen zu ProSieben zurückkehren. Alles, was wir über die Neuauflage wissen, lest ihr hier.

Jetzt ist es in trockenen Tüchern: TV total wird schon in dieser Woche aus "der längsten Sommerpause aller Zeiten" zurückkehren. Dies gab ProSieben in einer extra für diese Verkündung angesetzten digitalen Pressekonferenz bekannt. Die erste Ausgabe mit dem neuen Moderator Sebastian Pufpaff läuft am kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr bei ProSieben. Das "Nippelboard", von dem aus die Einspieler gesteuert werden, und die Band Heavytones werden wieder dabei sein. Was wird eigentlich neu? Das werden wir erst am Mittwoch zur besten Sendezeit erfahren. Wöchentlich soll die Show laufen. Eine Folgenanzahl, ein Limit, gab ProSieben nicht. Einfach mal gucken, wie es läuft.

Die TV total-Fan-Box Zum Deal Deal Im Rahmen der Pressekonferenz zeigte ProSieben zudem einen kurzen Trailer zur Neuauflage. Die berühmte Big Band-Musik der Show machte Stimmung, die fast noch berühmtere glucksende Stimme des Ansagers riss ihre Witze. Es war ein erster Test, ob der Ton der Late Night-Show in der neuen Medienwelt Resonanz findet. Oder verflachen wird. Springt der Funke über, kann das weiterhin von Stefan Raab produzierte TV total 2.0 seinen Platz in der neuen Welt finden? © Prosieben Sebastian Pufpaff im neuen Studio Wie wird die neue TV total-Show bei ProSieben aussehen? 16 Jahre, von 1999 bis 2015, lief TV total. Die Show wurde eingestellt, als Stefan Raab seine Karriere vor der Kamera tränenreich beendete. ProSieben wird den Showkern und die thematische Ausrichtung wohl erhalten, aber die Präsentation sanieren. Raabs Gags, die häufig auf Schwächere abzielten, wurden schon zur aktiven Zeit kritisiert. Die ebenfalls von Raab produzierte Late Night Täglich frisch geröstet mit Twitch-Streamer Knossi versandete übrigens zuletzt bei RTL. Meinung: Vergesst Stefan Raab endlich Die Show muss ihr Profil schärfen. In den 16 Jahren des Bestehens konzentrierte sich Raab auf das mediale Geschehen. Die TV total-Nippel (kleine, kurze Einspieler) sind legendär. Wie sich das Format allerdings zwischen dem ZDF Magazin Royale, Late Night Berlin und nicht zuletzt Videoplattformen wie Tiktok, YouTube und Twitch positionieren will, ist unklar. Alle wuchsen während der Abwesenheit von TV total. ProSieben hält sich mit Details zur Gestaltung noch zurück. Der große Fixpunkt der Neuauflage ist Sebastian Pufpaff, der 45-jährige Moderator. Wer ist der neue TV total-Moderator Sebastian Pufpaff? Erstmal: Der Mann heißt wirklich so. Pufpaff ist nach eigenen Angaben kein Künstlername, sondern geht auf hanseatische Schwarzpulverhändler zurück, seine Vorfahren. Bekannt sein dürfte Pufpaff vor allem Comedy-Fans, die auch im ZDF und bei 3Sat unterwegs sind. Pufpaff absolvierte Auftritte in der heute-show und war Gastgeber von Pufpaffs Happy Hour. Aufs Radar für größere Produktionen schaffte es der Comedian im letzten Jahr. Seine Show Noch nicht Schicht (für ZDF und 3sat) wurde 2021 mit dem Grimme-Preis prämiert. Die auf 7 Minuten verdichtete Show sendete er vier Mal die Woche aus seinem Arbeitszimmer, wo er präzise das Tagesgeschehen in der Corona-Zeit zusammenfasste. Es gibt schlechtere Qualifikationen für eine Sendung wie TV total.

