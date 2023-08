Oha: Oppenheimer zerschmettert jetzt auch noch Sci-Fi-Meisterwerk, aber einer der besten Superhelden-Filme bleibt unerreichbar

In den USA hat Oppenheimer jetzt mehr Geld an den Kinokassen eingespielt als Inception. Dieser Rekord ist auch weltweit bald geknackt. Eine Hürde dürfte aber unerreichbar bleiben.

Der Barbenheimer-Hype hat Christopher Nolans neuen Blockbuster in ungeahnte finanzielle Höhen befördert. Das dramatische Biopic rund um den Erfinder der Atombombe ist weiter auf beeindruckendem Erfolgskurs und hat in den USA eine weitere Bestmarke des Regisseurs selbst getoppt.

Oppenheimer ist in den USA erfolgreicher als Inception

Laut Collider hat Oppenheimer in den USA über das vergangene Wochenende jetzt insgesamt über 293 Millionen Dollar eingespielt. Damit ist der Film erfolgreicher als Inception mit Leonardo DiCaprio von 2010. Der Sci-Fi-Kracher kam damals insgesamt auf ein US-Box-Office von über 292 Millionen Dollar.

Im Nolan-Ranking landet Oppenheimer dadurch bislang auf Platz 3 hinter The Dark Knight (533 Millionen) und The Dark Knight Rises (448 Millionen) . Für Collider ist es unwahrscheinlich, dass der Blockbuster die beiden Batman-Filme noch toppt.

Auch international wird Inception bald von Oppenheimer überholt

Weltweit ist Nolans neuester Film auch nicht mehr weit vom Inception-Gesamterfolg entfernt. Während der Sci-Fi-Blockbuster auf über 825 Millionen kommt, kratzt Oppenheimer in dieser Kategorie auch schon an der 800-Millionen-Marke. Der Triumphzug ist hier also auch nur noch eine Frage der Zeit.

