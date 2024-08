OLED ist euch zu teuer? Dieser QLED-TV mit Mini-LED hat ein unglaubliches Bild für unter 600 Euro

QLED-Fernseher bieten ein großartiges Bild zu einem deutlich geringeren Preis als OLED-TVs und bei Amazon bekommt ihr gerade ein gut bewertetes Mini-LED-Modell zum Tiefstpreis.

OLED-Fernseher, wie der LG B4, bieten mit das beste Bild am Markt, aber sind mit 1.000 Euro aufwärts auch entsprechend kostenintensiv. Wer nicht so viel ausgeben möchte, kann aber auch schon für unter 600 Euro eine ordentliche Bildqualität bekommen, wie aktuell bei dem um 24 Prozent reduzierten TCL 55QM8B mit QLED-Technik und Mini-LEDs * im Angebot bei Amazon. Unser Kollege bei GameStar empfiehlt den Fernseher in seiner TV-Kaufberatung sogar als absoluten Preis-Leistungs-Tipp!

Das bietet der TCL-TV 55QM8B mit QLED und Mini-LEDs

Auf 55 Zoll (ca. 140 Zentimeter) Bildschirmdiagonale bietet der Fernseher von TCL 4K Ultra-HD-Auflösung und verspricht dank Quantenpunkt-Bechichtung und der feinen Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung lebendige Bilder mit naturgetreuen Farben und ein hohes Kontrastverhältnis. Dafür trägt auch die IMAX-Enhanced-Zertifizierung Sorge, die höchste Standards in Bezug auf Kalibrierung, Auflösung, Farbe, Helligkeit, Kontrast, Bild- und Tonleistung gewährleisten soll.



Dank 1.300 Nits wird dabei auch eine hohe Spitzenhelligkeit mit guter Sichtbarkeit selbst in hellen Räumen geboten, wovon auch die HDR-Unterstützung mit Dolby Vision, HDR10(+) und Co. profitiert, während die bis zu 144 Hertz Bildwiederholfrequenz ein äußerst flüssiges Bild zur Minimierung der Bewegungsunschärfe liefern. In Verbindung mit HDMI 2.1 sowie ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (Variable Refresh Rate) und AMD FreeSync Premium Pro kommen hier auch Gaming-Fans auf ihre Kosten.

Zwei integrierte Lautsprecher mit insgesamt 30 Watt und breiter Dolby- sowie DTS-Codec-Unterstützung sorgen indes für passablen Klang. Mit Google TV als Betriebssystem gibt es zudem eine breite Unterstützung an Apps und Streaming-Diensten sowie weitere Smart-TV-Funktionen. Dazu gehören unter anderem auch Sprachsteuerung und Bildschirmübertragung. Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei Amazon .



So gut ist der TCL-TV 55QM8B mit QLED und Mini-LEDs

Mit durchschnittlich 4,4 von 5 Sternen kommt der TLC-Fernseher in den Rezensionen bei Amazon fast durchweg gut an. Gelobt werden vor allem die gute Bildqualität, das Preis-Leistungs-Verhältnis und die Funktionalität. Abstriche gibt es zuweilen für das SD-Upscaling, Bediengeschwindigkeit und das Fehlen von USB-Recording.



