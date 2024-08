Wahnsinn: Der neue LG OLED B4 ist jetzt sogar günstiger als sein Vorgänger – und einer der besten 4K-Smart-TVs überhaupt!

Mehr Bildqualität pro Euro werdet ihr derzeit kaum finden. Der 2024er LG OLED B4 ist ein wahres Preis-Leistungs-Monster und bei MediaMarkt gerade so günstig, dass er sogar preiswerter als sein Vorgänger ist.

LGs B-Reihe steht seit einigen Jahren für einen günstigen Einstieg in die OLED-Welt. Der neueste Streich hört auf den Namen LG OLED B4 und beeindruckt mit einem fantastischen Bild zu einem mehr als fairen Preis. Für die Sparfüchs:innen unter euch gibt's jetzt bei MediaMarkt zusätzlichen Rabatt, sodass ihr den brandneuen 4K-TV zum Tiefstpreis bekommt. Selbst das Vorgängermodell aus dem letzten Jahr ist derzeit teurer!

LG OLED B4 verrückt günstig bei MediaMarkt Deal Zu MediaMarkt

Bei der 55 Zoll *- und 65-Zoll *-Variante gibt's jeweils 200 Euro myMediaMarkt-Rabatt. Um vom günstigen Angebot zu profitieren, müsst ihr einen kostenlosen Account bei MediaMarkt erstellen.

Das kann der neue Preis-Leistungs-Champion von LG

Der LG OLED B4 überzeugt mit einer herausragenden Bildqualität, die dank OLED-Technologie tiefstes Schwarz, brillante Farben und ein unglaubliches Kontrastverhältnis liefert. Er ist vollgepackt mit Premium-Technik wie 4K, 120 Hz, Dolby Vision, und die Gaming-Features VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode).



Egal ob beim Zocken oder im Heimkino, der B4 macht stets eine gute Figur. Im Vergleich zum Vorgänger gibt's vier statt zwei HDMI 2.1-Anschlüsse und das ohnehin schon starke Betriebssystem wurde auf das aktuelle webOS 24 aktualisiert – so ist die Benutzeroberfläche noch einfacher zu bedienen. Bei Bedienung und Smart-TV macht LG niemand so schnell was vor.

Im Vergleich zum teureren Bruder LG OLED C4 * hat der B4 eine niedrigere Helligkeit sowohl in SDR als auch in HDR. Wenn wir wirklich starken Lichteinfall im Zimmer habt und auch oft tagsüber fernschaut, dann könnte der C4 eine Überlegung sein. Dieser kommt auch besser mit Reflexionen zurecht. Zudem profitiert ihr dann auch von superhellen HDR-Highlights, die Effekte wie Lichtblitze gekonnt in Szene setzen.

Abgesehen davon hat der LG OLED B4 aber keine nennenswerten Nachteile. Was LG hier für eine Bildqualität liefert, ist unglaublich, wenn man den Preis von derzeit unter 1.000 Euro (55 Zoll) betrachtet.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.