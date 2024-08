One Piece-Macher enthüllt alle Schauplätze von Staffel 2 der Netflix-Serie – aber ein wichtiger Ort fehlt

Manga-Schöpfer Eiichiro Oda ließ One Piece-Fans wissen, welche Schauplätze die 2. Staffel der Netflix-Adaption bereisen wird. Eine wichtige Location fehlt dabei allerdings.

One Piece-Vater Eiichiro Oda meldete sich diese Woche erneut zu Wort. Insbesondere richtete er sich mit einer amüsanten Nachricht an Fans der Netflix-Realserie One Piece und enthüllte dabei die gesamte Location-Liste für Staffel 2. Die sieht so aus:

Loguetown

Reverse Mountain (Twin Cape)

Whiskey Peak

Little Garden

Drum Island

Die Ortsnamen können durch unterschiedliche Transkriptionen abweichen. Manchmal heißt es zum Beispiel auch Rivers Mountain. Aber Moment mal. Fehlt nicht eine Location?

One Piece Staffel 2 auf Netflix: Kein Königreich Alabasta

Das Königreich Alabasta (beziehungsweise Arabasta) auf Sandy Island wird vorerst offenbar nicht in der Netflix-Adaption auftauchen. Zumindest nicht in Staffel 2, wie die Location-Liste zeigt. Schaut man sich die Kommentare unter Odas Nachricht an, scheinen die meisten Fans das aber in Ordnung zu finden: Besser auf Staffel 3 schieben, als so einen wichtigen Ort ans Ende einer Season zu quetschen, so der Konsens unter vielen.

Oda erklärt, dass allein die angekündigten Locations für Season 2 Netflix schon ein Arm und ein Holzbein kosten, er sich aber nicht beirren lässt:

Stellt euch vor, was das kostet! LOL. Aber egal, ob es um das Drehbuch oder den Cast angeht, ich bestehe weiterhin auf dies oder das, woraufhin Showrunner Matt 'AAARRGH!' schreit und Netflix 'NEEEIN!' ruft und die Tomorrow Studios 'WAAAS?' brüllen, während sich alle die Haare ausraufen. Und das, obwohl wir uns in Staffel 1 so nahe gekommen sind.

Netflix One Piece

Aber es ist nur, weil wir alle dieselbe Leidenschaft für diese Serie haben. Wie schon letzte Season haben sie [...] mir versprochen, nichts zu veröffentlichen, ehe ich nicht zufrieden bin. Das ist übrigens nicht mal Teil des Vertrags. Es ist ein mündliches Versprechen. Ich hoffe, ihr wisst zu schätzen, wie unglaublich und entschlossen sie dabei sind, ihr Wort zu halten.

Gleichzeitig kündigte Manga-Maestro Oda weitere Cast-Enthüllungen an, die noch diese Woche anstehen sollen. 17 neue Figuren wurden bereits bekannt gegeben, allerdings mit dem Wermutstropfen, dass Oscarpreisträgerin Jamie Lee Curtis aus Termingründen leider doch nicht als Dr. Kuleha auftreten wird.

Wann startet die 2. Staffel von One Piece bei Netflix?

Die Dreharbeiten zur 2. Season von One Piece haben gerade erst in Südafrika begonnen. Vor 2025 ist also nicht damit zu rechnen, dass die Live-Action-Strohhutbande erneut in See sticht. Mittlerweile ist aber die neuste Staffel der langjährigen Anime-Serie bei Netflix im Angebot und man arbeitet sogar an einem Anime-Remake namens The One Piece, das den Manga in geraffter Form von vorn umsetzt.