One Piece-Schock: Eines der wichtigsten Crew-Mitglieder der Netflix-Serie geht von Bord

Einer der beiden One Piece-Showrunner schreitet noch vor dem Start der 2. Netflix-Staffel von der Proudcer-Planke. Auswirkungen auf die Zukunft der Serie sind nicht auszuschließen.

One Piece-Fans warten seit vorletztem Jahr ungeduldig auf Nachschub der Live-Action-Adaption von Netflix. Staffel 2 ist fast fertig, die Piratenserie hat nun allerdings einen ihrer Co-Captains verloren.

Genauer gesagt geht der Produzent Matt Owens von Bord, während sein Kollege und Co-Serienschöpfer Steven Maeda dem Format erhalten bleibt, sollte es verlängert werden.

One Piece-Showrunner Matt Owens verlässt die Serie und erklärt seinen Ausstieg

Auf seinem privaten Instagram-Profil geht Owens genauer darauf ein, warum er der Hit-Serie von Netflix plötzlich den Rücken kehrt:

Die letzten sechs Jahre Arbeit an der Realverfilmung von One Piece waren eine lebensverändernde Reise. Ein wahrgewordener Traum. Es war aber auch sehr viel. Deshalb verlasse ich die Going Merry, um mir eine Auszeit zu gönnen und mich auf mich selbst und meine psychische Gesundheit zu konzentrieren.

Im selben Atemzug dankt er seiner One Piece-Crew, mit der er in den letzten Jahren zusammen daran gearbeitet hat, die Manga-Vision von Eiichiro Oda zum Live-Action-Leben zu erwecken:

Vielen Dank an Oda, Shueisha, Tomorrow Studios, Netflix und die gesamte Besetzung und Crew für euer Vertrauen, eure Partnerschaft und eure harte Arbeit. Jetzt werde ich erst einmal durchatmen, Therapie machen, versuchen, in Marvel Rivals aufzusteigen und dann erfrischt für neue Abenteuer zurückkehren, die mich erwarten.

Ob diese "neuen Abenteuer" erneut mit One Piece und/oder Netflix zu tun haben, oder ganz andere Projekte sein werden, ließ er vorerst offen.

One Piece Staffel 2 ist nach wie vor auf Kurs

Ebenfalls unklar ist, ob für Matt Owens ein Ersatz-Showrunner angeheuert wird, oder Steven Maeda den Netflix-Kahn ab jetzt im Alleingang steuern soll. Auf die 2. Staffel von One Piece dürfte sich die veränderte Personalie jedoch kaum noch auswirken, denn sie ist längst im Kasten und befindet sich aktuell in der Post-Produktion. Ein konkretes Datum gibt es noch nicht, neue Folgen sollen aber noch 2025 bei Netflix in den Streaming-Hafen einlaufen.

Spannend wird die Angelegenheit ab der potenziellen Staffel 3, wenn sich die kreative Zusammenstellung im Hintergrund der Serie beim Schreibprozess ändert. Fans dürfte das leicht anspannen, schließlich ist One Piece bisher eine der wenigen Manga- und Anime-Adaptionen, mit denen sich die Anhänger:innen anfreunden konnten.