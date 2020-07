Outlander: Hier könnt ihr Staffel 5 nachschauen und streamen

Ihr habt die 5. Staffel von Outlander verpasst? Kein Problem, denn wir haben für euch rausgesucht, wann ihr die Abenteuer von Claire und Jamie bei VOX, Netflix, Amazon und Co. nachholen könnt.

Seit dem 22. Juli 2020 laufen die neuen Folgen der 5. Staffel Outlander immer mittwochs bei VOX in Doppelfolgen. In der neuen Staffel steht für Jamie (Sam Heughan) und Claire Fraser (Caitriona Balfe) eine alles entscheidende Schlacht bevor, während Brianna und Roger sich an das Leben als Kleinfamilie im Amerika des 18. Jahrhunderts gewöhnen müssen.

Ihr habt die Ausstrahlung bei VOX verpasst? Kein Problem, denn wir haben für euch einen Überblick, wo ihr die 13 Folgen der 5. Staffel nachholen könnt.

Holt euch die Frasers auf DVD nach Hause Zu Amazon Outlander Staffel 5

Mediathek: Wo kann ich die 5. Staffel von Outlander sehen?

Der Sender VOX stellt die neuen Folgen von Outlander nach der Ausstrahlung auf dem RTL-Dienst TVNOW zum Abruf bereit. Aktuelle Folgen können immer bis eine Woche nach Ausstrahlung kostenlos gesehen werden.

Outlander Staffel 5: Alle Sendetermine auf VOX

Folge 1: Das flammende Kreuz - 22. Juli 2020, 20:15 Uhr

Folge 2: Zwischen zwei Fronten - 22. Juli 2020

Folge 3: Der freie Wille - 29. Juli 2020, 20:15 Uhr

Folge 4: Eine feine Gesellschaft - 29. Juli 2020

Folge 5: Ewige Anbetung - 5. August 2020, 20:15 Uhr



Folge 6: Das Testament - 5. August 2020

Folge 7: Die Schlacht von Alamance - 12. August 2020, 20:15 Uhr

Folge 8: Letzte Worte - 12. August 2020

Folge 9: Monster und Helden - 19. August 2020, 20:15 Uhr

Folge 10: Barmherzigkeit wird mir folgen - 19. August 2020

Folge 11: Reisen - 26. August 2020, 20:15 Uhr

Folge 12: Niemals ohne dich - 26. August 2020

Wann startet Outlander Staffel 5 auf Netflix?

Viele Outlander-Fans warten sehnsüchtig auf eine Veröffentlichung bei Streamingdiensten, um alle Folgen am Stück schauen zu können. Die vergangenen 2 Staffeln starteten jeweils im Februar des Folgejahres nach der TV-Ausstrahlung bei Netflix: Staffel 3 im Februar 2019 und Staffel 4 im Februar 2020.

Hier könnt ihr den Trailer zu Outlander Staffel 5 ansehen:

Outlander - S05 Trailer (English) HD

Ob Staffel 5 bereits im Februar 2021 bei Netflix zum Streamen bereitsteht, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Denn der TV-Start der 5. Staffel verzögerte sich erheblich und auch die Heimkinoauswertung (DVD & Blu-ray) erfolgt 4 Monate später als bei Staffel 4 zuvor. Somit könnten Netflix-Fans eventuell sogar bis Sommer 2021 warten müssen.

Podcast für Outlander-Fans: Wir blicken auf 5 Staffeln Zeitreise-Romantik





Hier könnt ihr Outlander Staffel 5 auf DVD und im Stream nachholen

Wenn ihr nicht so lange bis zum Netflix-Start warten wollt, habt ihr schon wesentlich früher die Möglichkeit euch die neuen Folgen mit Claire und Jamie zuhause ins Regal zu stellen oder auch ohne Abo zu streamen.

Bereits am 17. September 2020 erscheint die 5. Staffel von Outlander auf Blu-ray * und DVD. Wer sich nicht so lange gedulden möchte (ihr habt mein vollstes Verständnis), findet zum Glück Streaming-Alternativen.

Amazon Video* : Amazon hat mit 2,99 € den höchsten Preis für einzelne Episoden. Wenn ihr auf eine deutsche Tonspur verzichten könnt, kostet die komplette 5. Staffel aktuell hingegen nur 28,26 €.

: Amazon hat mit 2,99 € den höchsten Preis für einzelne Episoden. Wenn ihr auf eine deutsche Tonspur verzichten könnt, kostet die komplette 5. Staffel aktuell hingegen nur 28,26 €. Maxdome : Einzelfolgen kosten hier 2,49 €. Die komplette 5. Staffel in englischer Sprachfassung kostet 23,99 €.

: Einzelfolgen kosten hier 2,49 €. Die komplette 5. Staffel in englischer Sprachfassung kostet 23,99 €. Google Play : Hier könnt ihr einzelne Folgen für 2,49 € erwerben. Allerdings ist Staffel 5 aktuell nur in englischer Sprache verfügbar

: Hier könnt ihr einzelne Folgen für 2,49 € erwerben. Allerdings ist Staffel 5 aktuell nur in englischer Sprache verfügbar Itunes : Apple-Nutzer können bei Itunes die 5. Staffel in englischer Sprachfassung für 29,99 € kaufen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wo und wie schaut ihr die 5. Staffel von Outlander?