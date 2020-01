Outlander Staffel 5 - Trailer und alle Infos zu Handlung und Start

In Outlander-Staffel 5 kehrt der Fraser-Clan zurück. Wir haben euch alle Infos zusammengefasst, die ihr für die nächste (Zeit-)Reise in die Neue Welt benötigt.

Fans der Zeitreiseserie Outlander mussten eine große Wartezeit in Kauf nehmen, ehe das nächste Kapitel der Familie Fraser in der 5. Staffel aufgeschlagen wird. An dieser Stelle halten wir euch mit den wichtigsten News und Artikeln zu Outlander - Staffel 5 stets auf dem Laufenden.

Um die lange Pause bis zur 5. Staffel etwas zu überbrücken, könnt ihr euer Wissen über Claire und Jamie auch in unserem Outlander-Quiz testen.

Worum geht es in Outlander - Staffel 5?

Achtung, Spoiler zur 5. Staffel von Outlander: Jamie und Claire Fraser haben sich in North Carolina ein neues Leben aufgebaut. Nachdem sowohl ihre Tochter Brianna als auch ihr Freund Roger Mackenzie Wakefield aus dem 20. Jahrhundert durch die Steinkreise von Craigh na Dun ins 18. Jahrhundert gereist sind, ist die Familie Fraser nun komplett vereint. Doch ein Happy End ist für die Familie nicht in Sicht.

Wir schreiben das Jahr 1770 und der Unmut macht sich in der Bevölkerung der Kolonien breit, die sich nicht länger von den Briten bevormunden lassen will. Claire, Brianna und Roger wissen natürlich bereits, welch historisches Ereignis bevorsteht, das die Frasers auf eine harte Probe stellen wird. Wird sich Jamie ein weiteres Mal einer Revolution gegen die britische Krone anschließen?

Auf welchem Buch basiert die 5. Staffel von Outlander?

Die TV-Serie Outlander basiert auf der erfolgreichen Romanreihe der amerikanischen Autorin Diana Gabaldon. In Deutschland ist die Buchreihe als Highland-Saga bekannt und umfasst bisher acht Bände. Die 5. Staffel von Outlander wird sich an den Geschehnissen des fünften Bandes, Das flammende Kreuz (OT: The Fiery Cross) orientieren, welcher im Jahr 2001 erschienen ist.

Hier könnt ihr den Trailer zu Outlander - Staffel 5 sehen:





Welche wichtigen Figuren kehren in Staffel 5 von Outlander zurück?

In der 4. Staffel konnte die Familie Fraser wieder zusammengeführt werden. Somit kehren als Hauptcharaktere in der 5. Staffel zurück:

Wo und wann könnt ihr die 5. Staffel von Outlander sehen?

Outlander wird in den USA auf dem TV-Sender Starz ausgestrahlt. Die 5. Staffel startet dort am 16. Februar 2020. In Deutschland konnte die Serie bisher kurz nach der US-Ausstrahlung im englischen Originalton mit deutschen Untertiteln beim Pay-TV-Sender RTL Passion geschaut werden. Ob dies auch bei der 5. Staffel der Fall sein wird, ist bisher nicht bekannt. Wer lieber auf die synchronisierte Fassung warten will, bekommt die deutsche Free-TV-Ausstrahlung bei VOX mit etwas Verzögerung zu sehen.



Welche Staffel von Outlander hat euch bisher am meisten gefallen?