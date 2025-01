Outlander Staffel 7 bei Netflix: Wann kommen endlich neue Folgen der Fantasy-Serie?

Netflix bietet seinen Abonnent:innen aktuell nur 6 Staffeln der Fantasy-Serie Outlander an. Aber wann zieht der Streaming-Dienst endlich mit Staffel 7 nach?

Seit über 10 Jahren schon begeistert die Serie Outlander Fantasy-Fans mit einem unwiderstehlichen Mix aus Zeitreisen und Romantik im historischen Setting. Wer die epische Geschichte des Fraser-Clans am liebsten im Abo streamt, bekommt aktuell bei Netflix allerdings nur 6 Staffeln zu sehen.

In den USA wurde kürzlich die Ausstrahlung der bereits 7. Staffel von Outlander beendet und auch hierzulande sind die neuen Folgen schon auf Deutsch erschienen. Bis die 16-teilige Staffel 7 ins Programm von Netflix wandert, könnte es aber noch eine ganze Weile dauern.

Wann startet Outlander Staffel 7 bei Netflix?

Die Handlung der 7. Staffel basiert auf den beiden Romanen Ein Hauch von Schnee und Asche (Originaltitel: A Breath of Snow and Ashes) sowie Ein Schatten von Verrat und Liebe (Written in My Own Heart's Blood) von Autorin Diana Gabaldon. Darin wird das Leben der Frasers vom Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und weiteren Zeitreisen bestimmt.



Die bisherigen Staffeln erschienen bei Netflix immer erst rund ein Jahr nach dem Ende der deutschen Erstausstrahlung. Die 6. Staffel bildete allerdings eine große Ausnahme und schlug erst zwei Jahre nach ihrer Online-Veröffentlichung im Juni 2024 beim Netflix auf.



Schaut hier den Trailer zu Outlander Staffel 7:

Outlander - S07 Trailer (Deutsch) HD

Die bittere Antwort für viele Fans lautet, dass es sich schlecht abschätzen lässt, wann wir mit Staffel 7 bei Netflix rechnen können. Der Grund dafür ist eine 15 Monate lange Midseason-Pause, die beide Hälften der Staffel bei ihrer Erstausstrahlung trennte. Möglich wäre, dass der Streamingdienst vorerst nur die erste Staffelhälfte ins Programm aufnimmt. Dann könnten sich Fans voraussichtlich im August oder September 2025 auf neue Folgen freuen.

Ein Netflix-Release der kompletten Staffel könnte sich hingegen noch bis 2026 oder 2027 hinziehen. Wer nicht so lange auf ein Wiedersehen mit Jamie und Claire Fraser warten will, kann Staffel 7 glücklicherweise schon anderweitig streamen.

Wo kann ich Outlander Staffel 7 schon jetzt streamen?

Seit der 6. Staffel hat sich für die deutsche Veröffentlichung von Outlander einiges geändert. Anstatt einer Pay-TV-Premiere wird die Fantasy-Serie seither zeitnah zur US-Ausstrahlung hierzulande als Kauf-VoD angeboten. So auch im Fall von Staffel 7.

Aktuell könnt ihr die 7. Staffel von Outlander bei Amazon, Apple TV und Magenta TV als digitale Kaufversion erwerben. Am günstigsten kommt ihr bei Amazon Prime Video weg, wo die komplette Season derzeit für 19,99€ * angeboten wird. Staffel 7 umfasst insgesamt 16 Episoden – und wer bereits einen Staffelpass erworben hat, kann das Staffelnfinale ab dem 23. Januar 2025 streamen.

Mit Staffel 7 ist Outlander außerdem noch nicht vorbei. Die Zeitreise-Serie bekommt noch eine 8. Staffel, die die Geschichte des Fraser-Clans im Laufe des Jahres mit 10 Folgen zu einem Abschluss bringen wird. Noch vor dem Serienfinale erscheint im Sommer 2025 mit Outlander: Blood of My Blood zudem eine Prequel-Serie, welche die Vorgeschichten von Jamies und Claires Eltern beleuchtet. Den ersten Teaser dazu könnt ihr hier schauen.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

