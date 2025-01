Eine der größten Fantasy-Serien endet: Erster Teaser zu Outlander Staffel 8 deutet tragisches Finale an

Die Geschichte von Outlander wird mit der 8. Staffel beendet. Der erste Teaser gibt einen Vorgeschmack auf das große Finale der Fantasy-Serie, das dieses Jahr zu sehen sein wird.

Nach über einer Dekade wird in diesem Jahr die beliebte Zeitreiseserie Outlander mit Staffel 8 ihr großes Finale feiern. Wird die Geschichte von Jamie (Sam Heughan), Claire (Caitriona Balfe) und ihrer Familie ein Happy End bereithalten? Das wissen nicht mal Leser:innen der Romane von Diana Gabaldon. Denn nach Game of Thrones ist dies bereits die nächste große Fantasy-Adaption, die ihre Vorlage überholt haben wird. Einen ersten Vorgeschmack auf das Outlander-Finale liefert jetzt der erste Teaser-Trailer.

Schaut hier den Teaser zu Outlander Staffel 8:

Outlander - S08 Teaser Trailer (English) HD

Die Fantasy-Saga von Outlander könnte nach 8 Staffeln dramatisch enden

Auch wenn der erste Teaser zu Staffel 8 noch nicht allzu viel zeigt, lässt sich bereits über einen tragischen Ausgang der Geschichte der Frasers spekulieren. Zu hören ist nämlich ein ominöses Liebesversprechen: "Wenn meine letzten Worte nicht 'Ich liebe dich' sein werden, dann nur, weil ich keine Zeit hatte."

Die Worte Jamies deutet bereits an, dass die Serie mit dem Tod einer der beiden Hauptfiguren enden könnte. Und eines steht bereits seit langer Zeit fest: Das Serienfinale soll uns endlich eine Antwort auf ein Rätsel aus der allerersten Episode liefern, die uns womöglich schon vor elf Jahren den Geist von James Fraser zeigte.

Die 8. Staffel von Outlander wird vorerst die Handlung des Romans Das Schwärmen von tausend Bienen *, dem neunten und voraussichtlich vorletzten Band der Highland-Saga, adaptieren und darüber hinaus die Geschichte ohne konkrete Vorlage abschließen. Aber keine Sorge, denn Vorlagenautorin Diana Gabaldon ist in die Serienadaption involviert und steuerte sogar ein Drehbuch zu einer Folge der finalen Season bei.

Wann startet Outlander Staffel 8?

Noch gibt es kein konkretes Startdatum für die letzten Outlander-Folgen. Die Dreharbeiten zur zehnteiligen Staffel 8 sind allerdings seit Ende September 2024 abgeschlossen. Wir rechnen mit einer Veröffentlichung im Herbst oder Winter 2025.

Bevor Outlander nach insgesamt 8 Staffeln und 101 Episoden beendet wird, geht im Sommer dieses Jahr die Prequel-Serie Outlander: Blood of My Blood beim US-Sender Starz an den Start, welche die Vorgeschichte der Eltern von Jamie und Claire beleuchtet.

