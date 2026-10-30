Offiziell bestätigt: Die letzte Patrick Stewart-Performance wird noch dieses Jahr im Kino zu sehen sein

Mit Patrick Stewart ist diese Woche eine der größten Schauspiellegenden unserer Zeit von uns gegangen. Jetzt wurde offiziell bestätigt, dass wir seine letzte große Filmrolle noch dieses Jahr in den Kinos sehen werden.

Die gesamte Filmwelt trauert derzeit um Patrick Stewart, der am Mittwoch (den 28. Oktober 2026) im Alter von 86 Jahren von seiner Familie umgeben starb. Seine vermutlich größte Paraderolle war die des Captain Jean-Luc Picard des USS Enterprise in Star Trek, doch noch dieses Jahr wird er in seiner zweiten Paraderolle des Professor X ein letztes Mal auf der Kinoleinwand zu sehen sein.

Patrick Stewarts letzter Kinoauftritt wird in Avengers: Doomsday sein

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert verkörperte Stewart bereits mit Professor X den Mentor der X-Men. Auch wenn die Figur in Logan - The Wolverine verstarb, kehrte sie dank des Multiversums bereits in Doctor Strange in the Multiverse of Madness einmal zurück und wird auch in dem kurz bevorstehenden Avengers: Doomsday erneut auftauchen.

Wie Variety berichtet, haben die Marvel Studios in ihrem Tribut an den Briten offiziell bestätigt, dass es sich bei Doomsday um Stewarts letzten Leinwandauftritt handeln wird. An seiner Seite wird auch sein langjähriger Drehpartner und Freund Ian McKellen als Magneto zurückkehren, der Stewart auf Instagram bereits rührend bedachte.

Wann startet Avengers: Doomsday in Deutschland?

In nur wenigen Wochen ist es soweit, da am 16. Dezember Avengers: Doomsday zusammen mit Dune: Part Three in den Kinos starten wird. Auch zur Dune-Reihe hat Stewart einen Bezug, da er in der ersten Verfilmung von David Lynch die Rolle des Gurney Halleck verkörperte. In der neuen Trilogie wird dieser von Josh Brolin dargestellt.