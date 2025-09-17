Patzer kostet Wer stiehlt mir die Show 10.000 Euro: Joko kann es nicht fassen

Bei Wer stiehlt mir die Show? wird gerne mal eine Menge Geld in die Hand genommen, um eine Folge spektakulär umzusetzen. Doch in einer Show wurden durch einen Kommafehler 10.000 Euro verpulvert.

Joko Winterscheidt versucht in jeder Staffel aufs Neue, bei Wer stiehlt mir die Show? die Moderation zu behalten. Dabei stehen ihm allerlei Promis im Weg, die ihm die Show abluchsen wollen. Dafür wird für die speziellen Shows der Prominenten oft eine aufwendige Inneneinrichtung kreiert und es werden keine Kosten gespart. Da kann bei der Buchhaltung auch gerne mal ein Fehler passieren...



Backstage-Tour bei Wer stiehlt mir die Show: Joko gibt nie gesehene Einblicke

Am Samstag, den 13. September zeigte ProSieben einen besonderen Einblick hinter die Kulissen. Zusammen mit Katrin Bauerfeind schaute Joko auf die neun Staffeln von Wer stiehlt mir die Show? zurück und zeigte Szenen und Inhalte aus der Show, die Fans vorher nie zu Gesicht bekamen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

An einer Stelle in dem Blick hinter die Kulissen schaute Joko in der Redaktion vorbei und wollte zeigen, wie die Spiele entstehen – immerhin sind diese ein wichtiger Bestandteil der Sendung. So werden jede Woche neue Ideen eingebracht und am Freitag, dem Spieletag, getestet.

Weitere TV-News:

Joko kann Patzer nicht glauben: "Das hat uns 10.000 Euro gekostet?!"

Joko fragte daraufhin nach, was denn ihr größter "Fail" gewesen sei. Dazu holte der Redakteur seinen Kollegen und erzählte von der Aktion, bei der Flyer von der Decke gefallen sind. Da sollten eigentlich 200 bis 300 Flyer von der Decke kommen, doch der Redakteur machte einen Fehler: "Ich hatte vielleicht in der Kommunikation mit der Requisite das Komma falsch gesetzt."



So wurden am Ende 5.000 bis 6.000 Flyer bestellt und dementsprechend teurer wurde auch der Spaß. "Das hat vielleicht 10.000 Euro gekostet", so der Redakteur. Damit war natürlich sofort das ganze Requisitenbudget weg. Einer der Redakteure gesteht am Ende: "Wir zahlen das immer noch ab". Joko konnte es nicht fassen und zeigte seine Überraschung: "Du hast einfach das Komma falsch gesetzt und das hat uns 10.000 Euro gekostet?!"



Wer stiehlt mir die Show? startet im nächsten Monat

Die zehnte Staffel von Wer stiehlt mir die Show? startet am 19. Oktober und läuft wie gewohnt jeden Sonntag um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn. Alle Folgen der Show können bei Joyn on demand geschaut werden.

