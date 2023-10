Perfekt für eure Halloween-Party: Die JBL Partybox hat Bass und Akku ohne Ende und sorgt so für mordsmäßige Stimmung

Bluetooth-Lautsprecher von JBL sind für ihren kräftigen und klaren Sound bekannt. Für eine große Hausparty braucht es aber besonders viel Power – da kommt die JBL Partybox 110 ins Spiel. Bei Amazon spart ihr jetzt 23 Prozent auf den Partylautsprecher.

Eine Party ohne Musik ist wie ein Auto ohne Motor: Sieht nach was aus, aber läuft nicht. Für die Beschallung einer fetten Halloween-Party braucht ihr besonders viel Power, denn mit einer kleinen Bluetooth-Box werdet ihr nicht viel Freude haben. Genau für diesen Zweck gibt es die JBL Partyboxen. Wir stellen euch die JBL Partybox 110 vor, die die perfekte Mischung aus Preis und Leistung darstellt und gerade günstig im Angebot ist.

Bei Cyberport * bekommt ihr die Partybox 100 sogar 2 Euro günstiger. Da das kein weltbewegender Unterschied ist, könnt ihr nach euerem Gusto entscheiden.

JBL Partybox 110: Sound, Akku und Lichtshow

Wie von JBL gewohnt, macht die Partybox 110 richtig Druck – dafür sorgen zwei Hochtöner und zwei Tiefmitteltöner, die zusammen 160W in den Ring werfen. Das Fachmagazin Hifi.de lobt dabei den "satten und ausgewogenen Sound". Besonders Spaß werdet ihr aber mit dem doppelten Bassboost haben. Ein einfacher Druck auf die Bassboost-Taste und schon habt ihr ein noch kräftiges Low End. Erfreulicherweise artet das nicht in der üblichen Bass-Matschepampe günstigerer Lautsprecher aus.

Aktiviert ihr den Bassboost ein zweites Mal, wird wohl auch der oder die letzte Feiernde die Hüften schwingen. Der Bass wird nochmal deutlich lauter und tiefer, was zwar mächtig Eindruck schinden kann, aber auch nicht mehr ganz ausgewogen klingt. Manchmal ist weniger auch mehr.

Die JBL Partybox 110 hat mächtig Ausdauer. Laut Herstellerangaben hält der Akku 12 Stunden, in unabhängigen Tests wurden zumindest knapp 8 Stunden gemessen. Mehr als ausreichend für eine ausufernde Feier. Wenn euch das nicht ausreicht, dann ist der Teufel Rockster Air * was für euch. Der hält ganze 20 Stunden durch und ist gerade im frühen Teufel Black Friday Sale * im Angebot.

Für zusätzliche Stimmung hat die JBL-Box LEDs eingebaut, die ihr per App steuern könnt. So lassen sich das Farbspektrum und verschiedene Lichtshows einstellen. Auch nicht ganz unwichtig ist der Schutz vor Spritzwasser, die Partybox 110 ist nach IPX4 zertifiziert und sollte sich auch im leichten Regen noch benutzen lassen. So eignet sie sich auch für Outdoor-Parties, im Garten, Park oder auf dem Campingplatz.

